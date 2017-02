Chỉ một chút lưu ý trong chế độ ăn hàng ngày là bạn đã loại bỏ được đáng kể những tác nhân gây ung thư.

Ảnh minh hoạ: Internet

Rau cải xoong

Các nhà khoa học Anh vừa tiến hành nghiên cứu trên một nhóm bệnh nhân ung thư vú được ăn cải xoong mỗi ngày. Họ phát hiện thấy, chỉ vài giờ sau khi ăn 80gr cải xoong, hàm lượng hợp chất chống ung thư trong máu của họ đã cao hơn đáng kể.

Hợp chất có tên gọi phenethyl isothiocyanate (vốn tạo vị cay nóng cho cải xoong) đã ngăn chặn protein kích thích sản xuất hypoxia - tác nhân khiến khối u tăng sinh. Đồng thời, cũng ngăn cản các tín hiệu mà tế bào ung thư gửi đi để yêu cầu cơ thể cung cấp thêm máu và ôxy.

Hoa quả màu rực rỡ

Những hoa quả màu vàng, đỏ, da cam… như đu đủ, cam, quýt, xoài, gấc… có chứa hàm lượng cao chất beta-cryptoxathin sẽ đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Nghiên cứu này được đăng trên RealAge.com, do các nhà khoa học Singapore thực hiện.

Beta-cryptoxanthin có tác dụng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào, thậm chí có thể hạn chế một số gốc tự do gây hại sản sinh do khói thuốc lá. Ngoài ra, những loại hoa quả này tốt cho tiêu hóa và nâng cao thể trạng của bạn.

Hạt hướng dương

1/4 chén hạt hướng dương cũng cung cấp cho bạn 30,6% lượng selen cần thiết mỗi ngày. Đây là khoáng chất có thể ngăn chặn phản ứng hóa học tạo ra các gốc tự do có thể dẫn đến ung thư, ức chế sự phát triển của khối u, đồng thời làm chậm tiến triển bệnh ở những người đang mắc bệnh. Ngoài ra, selen khi kết hợp với vitamin A và E còn có thể làm giảm tác dụng phụ của thuốc hóa trị trong điều trị ung thư.

Nấm tươi

Những phụ nữ ăn một lượng nhỏ nấm tươi mỗi ngày thì nguy cơ mắc ung thư vú giảm tới 64%, một nghiên cứu mới của Trung Quốc vừa phát hiện. Những thử nghiệm cho thấy nấm có đặc tính kháng khối u và có thể kích thích khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch. Ngoài ra, khi kết hợp chế độ ăn có nấm với việc uống trà xanh hàng ngày thì còn có lợi ích lớn hơn.

Gia vị

Trung tâm ung bướu Đại học Michigan (Mỹ) phát hiện các chất curcumin (có trong nghệ) và piperine (trong tiêu đen) có thể làm giảm số lượng các tế bào gốc của những tế bào vú được nuôi cấy, từ đó hạn chế khả năng hình thành các khối u.

Hai hợp chất này cản trở quá trình tự làm mới, một đặc tính tiêu biểu ở các tế bào gốc ung thư nhưng không ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa tế bào nên không độc hại với những mô vú bình thường - điều mà phương pháp hóa trị hiện nay không làm được.

Khoai lang tím

Theo các chuyên gia trường Đại học Wichta (Mỹ), trong khoai lang tím chứa hàm lượng cao chất anthocyanin, một chất sắc tố tự nhiên thường được tìm thấy (nhưng ít hơn nhiều) trong các loại rau củ, hoa quả màu tím như: nho, trái việt quất, bắp cải tím, dâu…

Anthocyanin không những có tác dụng kìm hãm sự phát triển của các tế bào gây ung thư mà còn có khả năng chống ôxy hóa cao, chống viêm, chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Trái lê

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu đối với những người hút thuốc, mỗi người ăn 75gr/ngày. Kết quả cho thấy, sau khi hút thuốc 6h mà ăn lê tỷ lệ chất gây ung thư trong máu được loại trừ đi rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, những người bị ho do cảm lạnh, dạ dày, hay sản phụ không nên ăn nhiều lê.