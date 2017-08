TP. HCM tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm mùa trung thu

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng BQL cho biết, đối tượng trong đợt kiểm tra cao điểm lần này là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết trung thu như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, thịt, các sản phẩm từ thịt…

Các đoàn của TP sẽ thanh, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như cơ sở sản xuất lớn, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại lớn, cơ sở nhập khẩu thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua đó nhằm ngăn chặn, phòng ngừa cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đối với các cơ sở vừa và nhỏ sẽ do các đoàn liên ngành quận, huyện; các đội quản lý an toàn thực phẩm quận, huyện kiểm tra.

Trong đợt thanh, kiểm tra lần này, các đoàn sẽ trực tiếp đến các cơ sở kiểm tra các nội dung: đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, việc chấp hành quy định quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh. Kiểm tra việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu…

Thông qua đợt thanh, kiểm tra, BQL mong muốn sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. “Nếu phát hiện các cơ sở vi phạm, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường; đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ yêu cầu dừng hoạt động đến khi khắc phục các điểm vi phạm” – bà Phong Lan nhấn mạnh.

Uyên Phương