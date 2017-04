TP - Ngày 18/4, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, đang điều trị cho bệnh nhi bị bỏng thực quản, dạ dày vì ăn nhầm hoá chất.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 8/4, bé trai T.V.H (3 tuổi, Hòa Bình) cùng anh trai đi chơi, nhặt được gói bột hóa chất màu trắng, nghĩ là đường nên đã ăn. Sau khi ăn gói bột lạ, bé liên tục quấy khóc nên đã được người nhà đưa vào Bệnh viện tỉnh Hòa Bình, nhưng do bệnh nặng nên bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sáng hôm sau, bệnh nhi được chuyển tiếp đến Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi T.Ư) trong tình trạng sưng nề môi, loét miệng, xuất tiết nhiều đờm rãi. Chất bột màu trắng rơi ra tay làm loét vùng trước khuỷu tay trái khiến bệnh nhi liên tục quấy khóc.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận trẻ bị bỏng thực quản, dạ dày do ăn nhầm hóa chất và nhanh chóng nội soi thực quản, dạ dày cấp cứu bệnh nhi. Sau 6 ngày nhập viện, các vết thương vùng miệng bé đã bắt đầu khô, vùng loét da trước khuỷu tay trái bắt đầu bong vảy, trẻ ngủ tốt, không còn quấy khóc.

Bác sĩ cho biết, tai nạn ăn uống nhầm hóa chất (nhất là javel, axit hoặc kiềm) là dạng tai nạn sinh hoạt điển hình các bác sĩ tiếp nhận hằng năm tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Đối với bệnh nhân bỏng thực quản, dạ dày, sau giai đoạn bỏng, niêm mạc nơi thực quản bị tổn thương sẽ hình thành sẹo co rút, làm lòng thực quản teo nhỏ dần, khiến trẻ không thể ăn uống được dẫn đến tình trạng suy kiệt dần, phải ăn qua ống hoặc mở dạ dày qua da và có thể dẫn đến tử vong. Với các vết bỏng ở ngoài da, sau giai đoạn lành vết thương sẽ đến giai đoạn sẹo co rút da. Nếu bị bỏng ở vùng cổ – cằm, sẹo sẽ kéo cằm và môi xuống, làm bệnh nhân ngậm miệng lại không được, ăn uống khó khăn. Vì vậy, ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm chất gây bỏng, người lớn cần rửa vùng xung quanh miệng của trẻ bằng nước sạch, hướng dẫn trẻ uống từng ngụm nước lọc nhỏ để có thể làm loãng lượng hóa chất đã đưa vào cơ thể rồi đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ kịp thời can thiệp. Tuyệt đối không cố gắng tống hóa chất ra bằng cách ép bệnh nhân nôn để tránh gây bỏng thực quản và miệng.