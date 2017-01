Năm mới ai cũng mong muốn tốt lành sẽ đến qua tục xông đất đầu năm, bởi theo quan niệm của người Việt, đầu năm mọi sự tốt đẹp thì cả năm cũng sẽ thuận lợi.

Các tuổi không nên xông đất năm Đinh Dậu

Theo Kiến trúc sư Kiến Phong (Tổng Giám đốc Công ty Kiến trúc Phong thủy Việt Nam), ngay sau thời khắc Giao thừa, bất cứ ai bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới đều được coi là người xông đất cho gia chủ. Vị khách đến thăm nhà đầu tiên trong năm mới rất quan trọng, nên thường được chọn theo Âm dương ngũ hành, tuổi để mang lại may mắn và thịnh vượng cả năm cho gia chủ.

Theo các nhà tâm linh, người tuổi Mão, Dậu năm nay chính xung không nên đi xông đất. Những gia chủ tự xông đất cho gia đình, nếu phạm năm tuổi, hoặc phạm sao xấu thì không nên tự xông nhà. Những người có phẩm chất đạo đức không tốt, lười biếng cũng không nên chọn để nhờ xông đất.

Chọn tuổi xông đất hợp với gia chủ

Với bất cứ gia chủ nào, việc chọn người xông đất quan trọng nhất là hợp Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành với gia chủ. Thường chọn nhất là tuổi “tam hợp” với chủ nhà (nhất là năm mới gia chủ cầu các việc quan trọng như cưới hỏi, kinh doanh buôn bán, thăng quan, tiến chức, trong nhà thêm con cháu...), hay cầu phúc đức, cầu tài lộc, cầu quan lộc hay cầu khoa bảng.

Theo Kiến trúc sư Kiến Phong, năm Đinh Dậu gia chủ tuổi Đinh Dậu nên chọn người xông đất tuổi là Sửu, Tị. Can hợp là can Nhâm. Ví dụ như các tuổi hợp là: Nhâm Tý (1972), Bính Thìn (1976 Sa trung thổ), Đinh Tỵ (1977 Sa trung thổ), Mậu Thìn (1988 Đại lâm mộc), Kỷ Tỵ (1989 Đại lâm mộc), Đinh Hợi (1947 Ốc thượng thổ), Canh Dần (1950 Tùng bách mộc), Kỷ Hợi (1959 Bình địa mộc), Canh Tý (1960 Bích thượng thổ), Mậu Thân (1968 Đại trạch thổ).

Những tuổi xung khắc với chủ nhà tuổi Đinh Dậu là các tuổi Quý Mão, Quý Tị, Quý Hợi và Ất Mão. Vì vậy nên tránh những tuổi này xông đất.

Khi người xông đất đến nhà gia chủ cũng hoan hỉ đáp lễ người xông đất bằng những lời cung chúc tốt đẹp và “mở hàng” phong bao đỏ, có thể thết đãi tượng trưng vài món ăn hay thức uống, thưởng thức hương vị xuân năm mới đầm ấm, tràn niềm vui, hạnh phúc mới.

Các cách có thể áp dụng để chọn tuổi xông đất:

CHỌN THEO THIÊN CAN

(10 thiên can là: Giáp - Ất - Bính - Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý):

1. Chủ nhà Can Giáp hợp can Kỷ. Tránh can Canh – can Mậu.

2. Chủ nhà Can Ất hợp can Canh. Tránh can Tân – Kỷ.

3. Chủ nhà Can Bính hợp can Tân. Tránh can Nhâm – Canh.

4. Chủ nhà Can Đinh hợp can Nhâm. Tránh can Quý – Tân.

5. Chủ nhà Can Mậu hợp can Quý. Tránh can Giáp – Nhâm.

6. Chủ nhà Can Kỷ hợp can Giáp. Tránh can Ất – Quý.

7. Chủ nhà Can Canh hợp can Ất. Tránh can Bính – Giáp.

8. Chủ nhà Can Tân hợp can Bính. Tránh can Đinh – Ất.

9. Chủ nhà Can Nhâm hợp can Đinh. Tránh can Mậu – Bính.

10. Chủ nhà Can Quý hợp can Mậu. Tránh can Kỷ – Đinh.

CHỌN THEO ĐỊA CHI

(12 địa chi là: Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Tỵ - Ngọ - Mùi - Thân - Dậu - Tuất - Hợi):

1. Chủ nhà tuổi Tý hợp tuổi Thân, Thìn (tam hợp), Tuổi Sửu (nhị hợp).

2. Chủ nhà tuổi Sửu hợp tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

3. Chủ nhà tuổi Dần hợp tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

4. Chủ nhà tuổi Mão hợp tuổi Mùi, Hợi, Tuất.

5. Chủ nhà tuổi Thìn hợp tuổi Tý, Thân, Dậu.

6. Chủ nhà tuổi Tỵ hợp tuổi Sửu, Dậu, Thân.

7. Chủ nhà tuổi Ngọ hợp tuổi Dần, Tuất, Mùi.

8. Chủ nhà tuổi Mùi hợp tuổi Mão, Hợi, Ngọ.

9. Chủ nhà tuổi Thân hợp tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

10. Chủ nhà tuổi Dậu hợp tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

11. Chủ nhà tuổi Tuất hợp tuổi Dần, Ngọ, Mão.

12. Chủ nhà tuổi Hợi hợp tuổi Mão, Mùi, Dần.

Lưu ý: Nếu chọn được cả Thiên Can và Địa Chi (tuổi) cùng hợp thì càng tốt.

Tránh người có Thiên Can hợp, nhưng Tuổi xung (Tý xung Ngọ, Mão xung Dậu, Thìn xung Tuất, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi).

CHỌN THEO NGŨ HÀNH NĂM (MỆNH):

1. Chủ nhà mệnh Kim chọn mệnh Thổ, Thủy, Kim.

2. Chủ nhà mệnh Mộc chọn mệnh Thủy, Hỏa, Mộc.

3. Chủ nhà mệnh Thủy chọn mệnh Kim, Mộc, Thủy.

4. Chủ nhà mệnh Hỏa chọn mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

5. Chủ nhà mệnh Thổ chọn mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Lưu ý: Nếu chọn được mệnh hợp, nhưng Tuổi xung như trên thì cũng nên tránh.

Kiến trúc sư Kiến Phong