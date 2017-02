TPO - Do quá nôn nóng muốn “tự khẳng định mình”, do nhận thức quá non nớt, do hoàn cảnh thay đổi quá đột ngột và không hề được trang bị bất kỳ kiến thức nào để phòng thân, để biết cảnh giác, tỉnh táo trước những cám dỗ mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể vướng phải nên "sa chân"cũng là điều khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet Nói thật lòng là sau khi đọc câu chuyện Đem sắc đẹp "đổi" tiền, tôi sa lưới “cáo già“ của cháu, bác thấy thương cháu vô cùng. Những lỗi lầm cháu mắc phải ngày hôm nay, có phần lỗi không nhỏ của cha mẹ cháu, những người sinh con ra mà không dưỡng dục, chăm sóc, dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Còn về phía cháu, do quá nôn nóng muốn “tự khẳng định mình”, do nhận thức quá non nớt, do hoàn cảnh thay đổi quá đột ngột và không hề được trang bị bất kỳ kiến thức nào để phòng thân, để biết cảnh giác, tỉnh táo trước những cám dỗ mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể vướng phải nên "sa chân"cũng là điều khó tránh khỏi. Dù sao thì chuyện xấu cũng đã xảy ra rồi, cháu ạ, việc tốt nhất bây giờ là cháu hãy trở về với anh chị của mình, bởi đó là điểm tựa tin cậy nhất vào lúc này cho cháu. Cháu cứ yên tâm mà nương nhờ anh chị trong hoàn cảnh khó khăn này, đừng mặc cảm, tự ti hay bỏ nhà ra đi lần nữa, bởi chính việc cháu rời nhà đi và vướng vào tệ nạn đã khiến anh chị cháu đau lòng hơn rất nhiều đấy. Thôi, hãy dũng cảm bỏ qua hết những bất hạnh mà mình đã gặp phải để làm lại cuộc đời đi cháu nhé. Cháu còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài và không phải mọi cánh cửa đều đóng nếu như cháu biết hướng thiện, biết đâu là kẻ xấu, người tốt, đâu là việc nên làm. Bác tin rằng một ngày không xa, hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái biết nỗ lực, biết vươn lên sau những vùi dập đắng cay của cuộc đời. Bác luôn mong tin vui, tin tốt lành từ cháu.