Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 10 km. Đây là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, và có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành lúc cuối đời.

Phần lớn khu vực động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được bao bọc xung quanh bởi vách núi đá, tạo nên cảnh đẹp như chốn bồng lai. Do đó, nhiều khách khi đến đây đã ví động như Tuyệt tình cốc nổi tiếng trong phim Thần điêu đại hiệp.

Chùa động Am Tiên được bao quanh bốn bề là núi, mang vẻ tĩnh mịch.

Đứng từ chùa Am Tiên nhìn xuống, bạn sẽ nhìn được bao quát không gian sơn thủy hữu tình.

Có hai tuyến đường đi đến Am Tiên. Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 85 km, tới phố Cầu Huyện, cổng Cố đô Hoa Lư, theo đường 38B khoảng 5,5 km sẽ tới động Am Tiên.

Nếu muốn kết hợp tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An trong hành trình, từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 90 km đến TP Ninh Bình, theo đại lộ Tràng An 10 km bạn sẽ đến nơi. Sau đó đi tiếp khoảng 5 km nữa tới động Am Tiên.