Nước lạnh không chỉ giữ cho cơ thể khỏe mạnh mà còn giảm cảm giác thèm ăn và đốt calo giúp bạn nhanh chóng đạt cân nặng mong muốn.

Ảnh: Men's Health.

Con người không thể sống thiếu nước. Nếu đang muốn giảm cân, bạn càng nên uống nhiều nước. Dưới đây là 3 lý do nước lọc giúp cơ thể thon gọn, theo Men's Health.Một cốc nước lớn giúp bạn tránh xa đồ ăn vặt. Bạn cũng sẽ ăn ít hơn vào ba bữa chính vì dạ dày đã được lấp đầy bằng nước nên không còn mấy chỗ chứa thức ăn. Các nghiên cứu cho thấy người thừa cân uống 500 ml nước nửa tiếng trước giờ ăn trong 12 tuần giảm được hơn 1,4 kg so với người không uống nước.Nước thúc đẩy cơ thể đốt chất béo. Một công trình nghiên cứu của Đức chỉ ra uống hai ly nước lớn ở nhiệt độ phòng làm tăng 30% tỷ lệ trao đổi chất chỉ sau 30 phút.Khi uống nước lạnh, cơ thể phải hoạt động tích cực hơn nhằm làm ấm nước. Theo nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, uống 250 ml nước lạnh giúp cơ thể đốt 7 calo. Uống 10 cốc nước lạnh mỗi ngày trong một tuần tiêu hao 490 calo. Tiếp tục duy trì thói quen này, bạn sẽ giảm 3 kg chỉ nhờ uống nước.