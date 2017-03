Phụ nữ mang thai vốn dĩ phải kiêng cữ rất nhiều thứ từ thực phẩm đồ uống cho đến các loại thuốc để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khoẻ khi bạn mang thai và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh truyền nhiễm.

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo trang Boldsky, tất cả chúng ta đều có nguy cơ mắc bệnh ít nhất một lần và phụ nữ mang thai thì không phải là ngoại lệ.Theo thống kê cho biết, phụ nữ mang thai có xu hướng mắc bệnh khá thường xuyên, vì trong giai đoạn này khả năng miễn dịch giảm, do sự thay đổi hormone.Khi mang thai phụ nữ thường mắc các bệnh nhiễm trùng như cảm cúm, viêm họng và phải dùng một số loại thuốc liều mạnh để điều trị và những loại thuốc này thì có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi.Vậy liệu dùng thuốc cảm cúm trong thời kỳ mang thai liệu có an toàn không?Cúm là một bệnh do virus lây lan qua đồ ăn, nước và không khí, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con người và hệ hô hấp cùng với những triệu chứng khó chịu. Một số triệu chứng cảm cúm như: sốt, lạnh, mệt mỏi, ho, sổ mũi.Những triệu chứng này gián tiếp ảnh hưởng ít nhiều đến thai nhi.Phụ nữ mang thai thì luôn lo lắng việc sử dụng các loại thuốc cảm cúm vì chúng chứa một số hóa chất mạnh có thể gây hại cho thai nhi.Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng, thuốc cảm cúm khá an toàn cho phụ nữ sử dụng khi đang trong thời kỳ mang thai.Các nhà nghiên cứu ở Scandinavia và Pháp đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 6.000 phụ nữ mang thai, họ được phát thuốc và kết quả là các triệu chứng cảm cúm đã giảm đáng kể, đồng thời không gây tổn hại gì cho phụ nữ mang thai và cả thai nhi.Vì vậy, đừng quá lo lắng khi bạn lỡ uống thuốc cảm cúm. Hãy cẩn thận hơn bằng cách đi khám bác sĩ để được kê đơn thuốc với liều lượng phù hợp.