Vào những ngày hè oi bức, kem là món khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ăn quá nhiều kem sẽ làm các mạch máu bị co thắt đột ngột, huyết dịch giảm, sức đề kháng cục bộ cũng theo đó giảm mạnh, tạo cơ hội cho vi khuẩn, vi-rút trong khoang mũi, khoang miệng, khí quản tấn công, gây ho, đau rát cổ họng, đau đầu…. Tay chân của phụ nữ khi mang thai chạm vào đá sẽ làm huyết quản tử cung co thắt lại, tuần hoàn huyết dịch của thai nhi sẽ kém đi và ảnh hưởng đến phát triển. Còn chưa kể đến, ăn phải kem không đảm bảo chất lượng thì sức khỏe của bà bầu càng bị đe dọa, thai nhi sẽ bị tác động nhất định.Bên cạnh đó, trong thời kỳ mang thai, do nhau thai sản sinh lượng progestogen lớn, làm giảm sức chịu đựng của cơ trơn trong đường ruột dạ dày, dẫn đến quá trình tiết axit gastric giảm, nhu động của ruột và dạ dày yếu. Do đó, hệ tiêu hóa rất nhạy cảm với sự kích thích nóng lạnh.Nếu thai phụ ăn uống một lượng thức ăn lạnh lớn, trong thời gian ngắn, cũng sẽ làm cho mạch máu của ruột dạ dày đột nhiên co rút lại, quá trình tiết dịch vị giảm, chức năng tiêu hóa giảm. Từ đó, dẫn đến ăn không ngon miệng, không tiêu hóa, trướng bụng và gây rối loạn tiêu hóa.Ngoài ra, thai nhi trong bụng cũng rất nhạy cảm đối với sự kích thích của đồ lạnh, khi thai phụ uống hay ăn lượng lớn đồ lạnh thì nhiệt độ trong bụng giảm xuống. Thai nhi trong tử cung sẽ bất an.Listeria thường được tìm thấy trong thịt nguội, pho mát mềm và sữa chưa tiệt trùng. Việc nhiễm vi khuẩn Listeria dễ gâysẩy thai, thai chết lưu, sinh non và nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh. Mà các loại kem thường được làm bằng sữa nên cũng không thể loại bỏ nguy cơ kem bị nhiễm Listeria.Ngoài ra, máy làm kem không được vệ sinh đúng cách có thể khiến vi khuẩn Listeria nhiễm vào kem và gây hại cho bạn vàthai nhi khi bạn ăn chúng.Trung bình một cốc kem chứa khoảng 111 calo và 16 gram đường. Nếu bạn ăn quá nhiều kem trong thời gian mang thai, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ tăng cân nhanh và dẫn tới việc đẻ mổ.