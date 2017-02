Nhiều phụ nữ không ngại tốn kém để mua thuốc ngừa thai từ những hãng bào chế nổi tiếng cho “chắc ăn”. Tuy nhiên, dù đã dùng thuốc hàng hiệu nhưng đôi khi vẫn bị vỡ kế hoạch.

Ảnh minh hoạ: Internet

Dược sĩ Nguyễn Bá Huy Cuờng

Có nhiều nguyên nhân gây thất bại khi sử dụng thuốc ngừa thai mà bạn không ngờ tới. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ngừa thai thường là do lối sống và những loại dược phẩm khác. Vì vậy, khi sử dụng thuốc ngừa thai, bạn nên đặc biệt quan tâm đến những yếu tố quan trọng sau đây làm cho thuốc ngừa thai bị giảm hoặc mất tác dụng:Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc ngừa thai thất bại là không tuân thủ thuốc. Nhiều phụ nữ đôi khi quên uống thuốc theo thời khóa biểu hoặc đôi khi bỏ thuốc vì không chịu nổi những tác dụng phụ như nôn mửa...Thuốc gây giảm tác dụng ngừa thai phổ biến nhất là các loại kháng sinh, đặc biệt là kháng sinh trị bệnh lao rifampin. Vì vậy, trong bất cứ trường hợp bị bệnh nào, bạn cũng đừng bao giờ tự ý mua kháng sinh để dùng. Khi đi khám, bạn cần thông báo đang sử dụng thuốc tránh thai để bác sĩ kê những loại thuốc thích hợp.Những loại dược phẩm khác bao gồm các thuốc kháng trầm cảm như Prozac (fluoxetine) và Zoloft (sertraline); các loại thuốc dùng cho bệnh nhân đái tháo đường như Avandia (rosiglitazone); những loại thuốc dùng cho người nhiễm HIV... Ngoài ra, một số thực phẩm chức năng cũng có thể gây giảm hiệu lực của thuốc ngừa thai do làm thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể.Trong bưởi có chứa một hóa chất làm kìm hãm sự chuyển hóa của oestrogen. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại thuốc ngừa thai nào cũng tương tác với bưởi hoặc nước ép bưởi. Về phía người sử dụng thuốc, bạn khó biết loại nào tương tác với nước ép bưởi, loại nào không. Do đó, biện pháp tốt nhất là tránh bưởi hoặc nước ép bưởi khi sử dụng thuốc ngừa thai. Những phụ nữ thường uống nước ép bưởi hay được khuyên dùng loại thuốc ngừa thai chỉ chứa progestin.Để thuốc ngừa thai đạt hiệu quả cao, cần sử dụng vào một giờ cố định trong ngày. Hôm nay uống thuốc giờ nào thì ngày hôm sau cũng phải uống đúng giờ đó, đặc biệt là những loại chỉ có chứa progestin. Nếu bạn hay quên thì nên cài đặt giờ trên đồng hồ để nhắc nhở.Đây là 2 nguyên nhân mà phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai rất thường gặp. Vì vậy, khi bị nôn mửa hoặc tiêu chảy, bạn cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác như dùng bao cao su chẳng hạn.Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Cần bảo quản thuốc ở nơi khô mát, tránh xa ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Ngoài ra, cũng cần xem lại thuốc mà bạn sử dụng có còn hạn hay không.