Đây là phương pháp xoa bóp điều trị đau vai gáy do tư thế đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được mà kết quả lại rất tốt.

Đau vai gáy do tư thế là một hội chứng thường gặp ở những người làm việc phải ngồi lâu như: nhân viên văn phòng, học sinh, tài xế lái xe, công nhân may mặc hoặc nằm ngủ kê gối cao… Qua thực tế điều trị đau vai gáy trên lâm sàng, chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp xoa bóp điều trị đau vai gáy do tư thế đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được mà kết quả lại rất tốt.

Triệu chứng đau vai gáy

Vị trí đau thường là từ cổ gáy đến vai thường là một bên, có khi lan lên mang tai, thái dương hoặc xuống tay. Đau có thể khởi phát đột ngột sau khi ngủ dậy, sau khi làm việc ở một tư thế liên tục đầu ở tư thế. Đau có thể làm hạn chế cử động cổ, khó quay đầu sang bên. Sờ nắn thường đau nhiều hơn. Đau có thể tăng khi gặp lạnh, khi đứng, đi, ho, hắt hơi, vận động cột sống cổ, giảm khi nghỉ ngơi.

Đau vai gáy do tư thế được Y học cổ truyền quan niệm thuộc chứng Kiên bối thống. Thống tức là đau. Kiên là vùng vai; Bối vùng lưng.

Nguyên nhân do đầu, cổ bất động lâu, tư thế sai, các kinh lạc đi qua vùng sau cổ gáy bị tắc trở, khí huyết không lưu thông.

Điều trị chủ yếu làm cho thông kinh hoạc lạc, khí huyết lưu thông.

Kỹ thuật xoa bóp điều trị đau vai gáy

Tư thế: người bệnh ngồi, người xoa bóp đứng sau lưng người bệnh, hoặc người bệnh nằm người xoa bóp ngồi phía trên đầu người bệnh.

Thoa bột talc hoặc dầu trơn một lớp vừa phải lên da vùng cổ vai.

Xoa: dùng các ngón tay di chuyển luớt trên da nhẹ nhàng theo vòng tròn từ cổ gáy đến vai 2 bên.

Day (H.1): dùng ngón tay cái ấn xuống da rồi di động chậm theo đường tròn từ cổ gáy đến vai bên đau.

(H.2): dùng các khớp bàn ngón tay vừa ấn vừa lăn vùng tam giác 3 huyệt: Phong trì, Đại chùy, Kiên tĩnh.Ấn các huyệt Phong trì, Phong phủ, Phế du, Đốc du (H.3, 4): dùng đầu ngón tay cái ấn vào huyệt, rồi giữ nguyên ngón cái khoảng 10 - 20 giây.

(H.5): dùng ngón cái và các ngón kia ôm lấy khối cơ cổ gáy, cơ vai rồi bóp bằng 4 hoặc 5 ngón, vừa bóp vừa kéo thịt lên, không để thịt hoặc gân trượt dưới tay sẽ gây đau.

Vờn: dùng 2 bàn tay hơi cong bao lấy một khối cơ, chuyển động 2 tay ngược chiều nhau, kéo cả da thịt người bệnh chuyển động theo, khối cơ lay động giữa 2 bàn tay.

Nếu xoa bóp như trên vài ngày mà không giảm đau hoặc đau hơn thì người bệnh nên đến đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tìm nguyên nhân điều trị tốt hơn.