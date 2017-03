Xoài là một trong những trái cây giàu chất dinh dưỡng với hương vị độc đáo, mùi vị thơm ngon. Nó cũng mang lại nhiuu lợi ích sức khỏe cho con người. Xoài cũng được gọi là siêu trái cây đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngoài ra, vỏ của cây xoài có chứa 16-20% tannin và mangiferine. Nó có ích trong việc điều trị ho ra máu, xuất huyết, viêm mũi, tiêu chảy, viêm loét, bạch hầu, bệnh thấp khớp. Nó cũng được sử dụng trong điều trị các bệnh bạch hầu và bệnh thấp khớp và thậm chí là chống ung thư...Theo Naturalnews, dưới đây là 10 lợi ích cho sức khỏe đáng ngạc nhiên khi bạn ăn xoài:Xoài cung cấp cho bạn một nhóm các enzyme tiêu hóa có hỗ trợ khả năng tiêu hoá thức ăn. Có một số bằng chứng cho thấy những enzyme này thậm chí có thể làm giảm cảm giác ợ nóng kết hợp với axit trào ngược, và các pectin nói trên cũng giúp ngăn ngừa táo bón.Xoài rất giàu chất chống ôxy hóa như: isoquercitrin, quercetin, fisetin, astragalin, methyl gallate và gallic. Ăn xoài hoặc uốn nước trái cây hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư như: ung thư vú, ung thư máu (bệnh bạch cầu), ung tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết.Xoài là một trong những trái cây tốt nhất khi bạn muốn đốt cháy calo. Xoài tươi (không qua chế biến) tốt hơn rất nhiều so với xoài được nấu chín.Các vitamin C và chất xơ trong xoài đã được chứng minh là giúp giảm mức độ cholesterol xấu LDL, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Ngoài ra, xoài chứa cả kali và magie, giúp điều hòa và duy trì ổn định huyết áp.Xoài có khá nhiều axit malic, axit tartaric và axit citric; do đó, nó giúp trung hòa tỉ lệ kiềm và axit trong cơ thểThiếu vitamin K làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương, bởi vì vitamin K hỗ trợ sự hấp thu canxi để giúp xương chắc khỏe. Xoài có thể giúp xương bạn chắc khỏe hơn vì xoài rất giàu vitamin K.Hàm lượng sắt trong xoài được hỗ trợ thêm bởi hàm lượng vitamin C của chúng, qua đó, giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt hiệu quả hơn.Lợi ích tốt nhất của xoài là giúp điều trị chứng rối loạn gan. Nhai một miếng xoài xanh làm tăng sự tiết axit mật và làm sạch ruột của bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.Xoài cũng là một trái cây tốt và lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường. Bạn có thể ăn cùng với sữa chua hoặc gạo để cắt giảm lượng đường trong cơ thể.Tiêu thụ thực phẩm ít oxalat và hàm lượng nước cao có thể rất hữu ích trong việc ngăn ngừa sỏi thận. Xoài rất giàu chất xơ, hàm lượng nước cao và oxalate thấp. Nó chống lại sỏi thận nbằng cách ức chế virus, kể cả virus cảm cúm.