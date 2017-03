Hồi tháng 4 năm ngoái, người đẹp 30 tuổi gây sốc cho người hâm mộ với thông báo mang thai lần 3 khi tham gia buổi giới thiệu phim “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” ở Las Vegas. Lúc này, Megan đã đệ đơn ly dị chồng - Brian Austin Green được 8 tháng.

Nhưng chính việc Megan mang thai và sinh con đã giúp hàn gắn và “hâm nóng” hôn nhân tưởng chừng sắp đứt gãy của vợ chồng cô.