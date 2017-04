Để đóng vai nhân vật siêu anh hùng Wonder Woman trong bộ phim cùng tên, Gal Gadot tiết lộ cô thường nghe nhạc của nữ ca sĩ Beyoncé để chuẩn bị tâm lý trước mỗi cảnh quay.

"Wonder Woman" sẽ ra mắt khán giả vào ngày 2/6 tới, dưới dạng 2D, 3D, và IMAX 3D.

Sau phim này, "Wonder Woman" Gal Gadot sẽ trở lại cùng các anh hùng khác như Superman, Batman, Aquaman, The Flash, Cyborg trong Justice League - một trong những bộ phim được mong chờ năm 2017.