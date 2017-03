Trên tạp chí Shape số tháng 4/2017, người đẹp 43 tuổi đã trải lòng: “Điều mọi người không biết đó là tôi thích ở nhà. Thay vì xuất hiện long lanh trên thảm đỏ, tôi chỉ thích ở cùng những cô con gái.”

Trước khi về chung một nhà với tài tử Ryan Gosling và sinh con, Eva Mendes nổi tiếng với các phim: 2 Fast 2 Furious, The Other Guys, Last Night, Hitch, Fast Five, Ghost Rider, Girl in Progress…