Người hâm mộ như "phát sốt" với những bức ảnh tình tứ của Song Hye Kyo và Yoo Ah In trên tạp chí W.

Yoo Ah In là một trong những mỹ nam đầy triển vọng của màn ảnh xứ kim chi.

Anh chàng sinh năm 1986 này đã tham gia đóng nhiều phim đình đám như: Punch, Sky and Ocean, Tough as Iron, Veteran, Sungkyunkwan Scandal, Secret Love Affair, Six Flying Dragons...