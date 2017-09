Vẻ đẹp thiên thần của nàng 'ma cà rồng' Nina Dobrev

Vai diễn đầu tiên của cô nàng là Mia trong series phim truyền hình dành cho teen "Degrassi: The Next Generation", nhưng phải đến loạt phim ăn khách "The Vampire Diaries" (Nhật ký ma cà rồng) ra mắt năm 2009, tên tuổi Nina Dobrev mới vụt sáng thành sao.)