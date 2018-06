10 thực phẩm tốt cho xương, không nên bỏ qua

Bác sĩ Phan Mỹ Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho hay, bổ sung những thực phẩm nhiều canxi, vitamin D sẽ giúp xương chắc khỏe và phòng loãng xương.

Rau xanh lá

Canxi có nhiều trong rau họ cải như cải thìa, cải bẹ trắng, cải thảo, cải xoăn, cải rổ và phần lá của củ cải. Một cốc lá củ cải nấu chín chứa khoảng 200 mg canxi (đáp ứng 20% nhu cầu hàng ngày của cơ thể). Hơn nữa, rau xanh chứa nhiều vitamin K, giảm nguy cơ loãng xương.

Khoai tây

Một củ khoai tây cỡ trung bình nướng không muối cung cấp 31 mg magiê và 542 mg kali. Đây là hai khoáng chất giúp xương khỏe mạnh. Cơ thể thiếu magiê sẽ ảnh hưởng đến cân bằng vitamin D, tác động đến xương. Kali trung hòa axit trong cơ thể có thể làm giảm canxi trong xương.

Bắt đầu ngày mới với vị chua

Thêm một quả bưởi vào bữa sáng để đánh thức vị giác. Vitamin C được chứng minh là giúp ngăn ngừa loãng xương. Một quả bưởi hồng hoặc bưởi đỏ có khoảng 91 mg vitamin C, là lượng bạn cần cho cả ngày. Có thể thay bằng một trái cam 83 mg vitamin C.

Quả sung

Năm quả sung tươi trung bình chứa khoảng 90 mg canxi và khoáng chất khác như kali, magiê. Quả sung khô cũng chứa dinh dưỡng tương tự. Nửa chén quả sung khô có 121 mg canxi.

Cá béo đóng hộp

Cá hồi và các loại cá béo cung cấp vitamin D và axit béo omega 3, giúp xương chắc khỏe. Cách tốt nhất để ăn cả xương là cá đóng hộp. Ba hộp (28 g một hộp) chứa 197 mg canxi.

Bơ hạnh nhân

Hai muỗng canh bơ hạnh nhân chứa 112 mg canxi và 240 mg kali cùng đạm và các chất dinh dưỡng khác.

Sữa từ thực vật

Sữa đậu nành, hạnh nhân, hoặc dừa, đều cung cấp dinh dưỡng, canxi và vitamin D.

Protein thực vật

Nửa ly đậu hũ chứa hơn 800 mg canxi. Nghiên cứu cho thấy các isoflavone trong đậu nành làm giảm loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh.

Nước cam ép

Nước cam ép chứa lượng canxi tương đương như trong sữa.

Chọn một chất làm ngọt thông minh hơn

Không giống như đường trắng tinh chế, mật mía lànguồn cung cấp canxi. Một muỗng canh mật mía chứa 41 mg canxi. Có thể thay mật ong bằng mật mía, cho vào sữa chua hoặc bột yến mạch, nước hoa quả.