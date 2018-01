10 tỉ đồng phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/1, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung- Giám đốc BV thẩm mỹ JW ở TPHCM cho biết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa trao tặng Bằng khen sau những nỗ lực thiện nguyện mà tập thể bệnh viện thưc hiện cho những mãnh đời bất hạnh.

Trải qua hai đợt thẩm mỹ miễn phí với tên gọi "Chia nụ cười- Sẻ cảm thông", chương trình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những nhân vật tham gia, giúp họ có niềm tin và nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.

Trà My (17 tuổi, quê Đà Nẵng) là một trong những nhân vật tiêu biểu tham gia vào chương trình miễn phí lần này. My cho biết từ nhỏ em đã không dám cười tươi vì hàm hô quá nặng. Cô gái 17 tuổi đã khóc rất nhiều và sau khi nhận được tâm thư của con, người mẹ đã lặn lội đưa em vào TPHCM đến với JW để thực hiện ước mơ của mình. BV đã hỗ trợ cô gái một phần chi phí, trả lại nụ cười tươi tắn cho Hà My.

Bị bạn bè chê cười suốt cả quãng thời gian đi học vì gương mặt bị lệch hàm và móm, Hồng Anh (22 tuổi, ngụ Vũng Tàu) rơi vào tự kỷ, trầm cảm và sống tách biệt với hầu hết mọi người. Gương mặt rụt rè, ánh mắt buồn của cô gái trẻ đã ám ảnh các BS tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Cuộc phẫu thuật điều chỉnh hàm, làm khít khớp căn và xoay trục hàm về vị trí cân bằng đã khiến cuộc đời cô gái bước sang một trang mới.

Cùng với chương trình tài trợ phẫu thuật miễn phí, BV thẩm mỹ JW cũng đã có những hỗ trợ tích cực với xã hội thông qua việc đóng góp quỹ vì Trường Sa, Hoàng Sa, trao học bổng cho học sinh nghèo vươt khó. Do đó, BV đã vinh dự được Bộ Y tế trao tặng bằng khen vì những hành động thiết thực và có ý nghĩa.

Yến Nhi