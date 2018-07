10 triệu người Việt nhiễm căn bệnh có thể dẫn đến ung thư gan

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C cao nhất trong khu vực và đây là nguyên nhân chính dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, ước tính Việt Nam có 10 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm vi rút viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của nhiễm viêm gan B và C rất lớn tại Việt Nam.

“Viêm gan B với tỷ lệ người nhiễm rất cao trong cộng đồng (10-15%), tiến triển nhanh tới suy gan cấp, xơ gan và ung thư gan,.. Tuy đã có vắc xin phòng bệnh nhưng vẫn đang là gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh vì bệnh cần phải theo dõi và điều trị suốt đời”- PGS.TS Nguyễn Quốc Anh cho biết.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai, vi rút viêm gan B tấn công tế bào gan gây tổn thương gan cấp và mạn tính. Vi rút này có thể sống ngoài cơ thể ít nhất 7 ngày và có thể lây nhiễm nếu không có kháng thể bảo vệ. Thời gian ủ bệnh 30-180 ngày, vi rút có thể phát hiện 30- 60 ngày sau khi nhiễm. Các đường lây truyền chủ yếu của vi rút viêm gan B là truyền từ mẹ sang con chu sinh hoặc lây ngang trong 5 năm đầu của trẻ. Vi rút viêm gan B lây truyền qua tổn thương da, niêm mạc, máu, nước bọt, dịch tiết cơ thể (tinh dịch, dịch âm đạo,..). Ở người lớn có khoảng 5% chuyển thành mạn tính, lây truyền chủ yếu do tái sử dụng bơm kim tiêm, người tiêm chích ma tuý. Một phần đáng kể lây qua các thủ thuật y tế như phẫu thuật viên, nha sĩ, xăm trổ, dùng chung vật sắc nhọn như dao...

