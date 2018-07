12 loại thực phẩm ngăn ngừa ung thư

Mỗi năm ung thư ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này, nhưng các yếu tố khác nhau như thiếu dinh dưỡng, chế độ ăn không lành mạnh và ăn các loại thực phẩm nhiễm độc tố nặng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Dưới đây là một số loại thực phẩm có công dụng phòng ngừa ung thư bạn nên biết.

1. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin, khoáng chất, enzym và các chất chống oxy hóa. Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, rau diếp xanh, xà lách romaine, cải xoong,… rất giàu chất chống oxy hóa được biết với khả năng chống ung thư. Những loại rau lá này giàu glucosinolates, chứa các đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và các chất gây ung thư bất hoạt. Các chất gây ung thư bất hoạt giúp tái lập trình các tế bào ung thư chết bằng cách ngăn chặn sự hình thành khối u và di căn.

2. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất là quả việt quất, quả anh đào, dâu tằm, dâu tây, quả goji và quả mâm xôi đen. Những loại quả mọng giàu vitamin C, vitamin A và axit gallic – một chất giúp tang cường khả năng miễn dịch. Các loại quả mọng cũng giàu chất chống oxy hóa proanthocyanidin, có khả năng làm giảm thiệt hại do các gốc tự do.

3. Bông cải xanh

Bạn có biết bông cải xanh là một trong những loại thực phẩm chống ung thư, có thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư đại tràng không? Bông cải xanh giàu chất xơ và sulforaphane, một hợp chất làm tăng các enzym bảo vệ của cơ thể và làm sạch các hóa chất gây ung thư.

4. Cam

Cam giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C, có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Các loại trái cây họ cam quýt giúp giảm lượng cholesterol, thúc đẩy quá trình giảm cân và làm cho làn da trông trẻ hơn.

5. Các loại thảo mộc và gia vị

Củ nghệ chứa chất curcumin đã được chứng minh có tác dụng giảm kích thước khối u, chống ung thư đại tràng và ung thư vú. Các loại thảo mộc và gia vị khác như tỏi sống, húng tây, ớt cayenne, rau oregano, húng quế, gừng và rau mùi tây cũng được biết đến với công dụng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch.

6. Gừng

Gừng là một loại gia vị khác giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Bổ sung gừng trong chế độ ăn hàng ngày giúp ngăn ngừa các tế bào ung thư buồng trứng phát triển, hạn chế khả năng ung thư xâm lấn. Ngoài ra, gừng cũng làm giảm triệu chứng buồn nôn và say tàu xe.

7. Khoai lang

Khoai lang chứa beta-carotene, một chất dinh dưỡng thiết yếu để giải độc cơ thể, tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe gan, chống lại ung thư da, mắt và các cơ quan khác.

8. Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng, ung thư gan và ung thư thực quản. Trà xanh chứa các chất có đặc tính chống ung thư và các polyphenol (chất hỗ trợ quá trình phân chia bào).

9. Tỏi

Tỏi có một số tính chất kháng khuẩn có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên. Ăn tỏi giúp tiêu diệt các tế bào ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

10. Cá

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi,… rất giàu axit béo omega 3, vitamin, protein và selenium, đây là các chất dinh dưỡng có công dụng ngăn ngừa ung thư gan. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa axit béo omega 3 và tác dụng chống viêm.

11. Nấm

Nấm giúp tăng cường hệ miễn dịch và được sử dụng để chữa bệnh ung thư. Bổ sung các loại nấm trong chế độ ăn giúp cải thiện chức năng miễn dịch, ngăn ngừa sự phát triển của khối u và giúp tái tạo tế bào.

12. Các loại dầu tốt cho sức khỏe

Thay thế các loại dầu thực vật tinh chế bằng dầu hạt lanh, dầu ôliu nguyên chất, dầu dừa và dầu cá tuyết. Các loại dầu này được biết đến với công dụng giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư đại trực tràng, thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn, có lợi cho quá trình tiêu hóa ruột và kiểm soát cân nặng.

Giang Vũ