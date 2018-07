13 lợi ích ít ngờ tới khi ăn dưa vàng mùa hè

Không phải ai cũng biết đến các thành phần dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có trong loại trái cây này. Các nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích của dưa vàng (dưa lưới) với sức khỏe con người giúp cải thiện đáng kể sức khỏe mắt, tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, đường huyết…

Giúp giảm cân

Dưa vàng chỉ chứa 54 calo/1 chén, đồng thời nó không chứa chất béo, lại giàu chất xơ và nước. Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng của mình thì hãy bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn của bạn để có một vóc dáng vừa vặn và khỏe mạnh.

Cải thiện chức năng não bộ

Mỗi chén dưa vàng cung cấp tới 12% lượng kali cơ thể cần mỗi ngày, đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ hoạt động hiệu quả. Nó được chứng minh là có khả năng cải thiện tính dẫn điện của các chất điện giải trong não, góp phần tăng cường nhận thức và lưu giữ bộ nhớ cũng như ngăn ngừa các dấu hiệu đột quỵ và động kinh.

Hỗ trợ hỗ trợ

Đây là nguồn cung cấp chất xơ rất tuyệt vời với 5% tổng lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày chỉ trong 1 chén khẩu phần. Bởi vậy, nó được đánh giá là tốt cho tiêu hóa, thúc đẩy việc đào thải các độc tố cũng như tăng hấp thụ dinh dưỡng.

Điều hòa đường huyết

Một chén dưa vàng chỉ chứa 13g đường, vì vậy, đây được coi là loại trái cây có chỉ số glycemic thấp. Yếu tố này giúp cho chỉ số đường huyết trong cơ thể ở mức ổn định, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và mức năng lượng tăng giảm bất ổn.

Điều tiết hóc-môn

Vitamin A là loại vitamin dễ hấp thụ được tìm thấy rất nhiều trong phần thịt quả dưa lưới này. Chất dinh dưỡng này giúp cải thiện chức năng tuyến giáp và cân bằng hóc-môn. Không những vậy, nó còn ngăn chặn việc tăng cân ngoài ý muốn, các vấn đề về da và các chứng viêm.

Tốt cho mắt

Trong 100g dưa vàng có hàm lượng vitamin A chiếm tới 67% tổng lượng vitamin A cơ thể cần mỗi ngày. Đây cũng là chất chống oxy hóa cực hiệu quả. Các hợp chất này kết hợp với nhau giúp tăng cường thị lực, giảm nguy cơ nhìn kém khi ở điều kiện ánh sáng kém, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Tăng miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, trái cây này góp phần cải thiện hệ miễn dịch trong cơ thể bạn. Một miếng dưa to vừa thơm ngọt lại vừa cung cấp tới 62% nhu cầu vitamin C cơ thể cần mỗi ngày.

Giảm stress

Dưa vàng cũng chứa magie là chất dinh dưỡng kích thích sản sinh ra serotonin, một loạt hóc-môn trong não bộ giúp tâm trạng vui vẻ hơn cũng như mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái cho các cơ trong cơ thể.

Bổ sung nước cho cơ thể

Các tế bào và cơ quan trong cơ thể bạn đều cần được cấp ẩm đều đặn để hoạt động hiệu quả. Và dưa lưới chứa hơn 80% nước, rất thích hợp để khôi phục cân bằng điện giải trong cơ thể, giúp duy trì mái tóc, làn da, đôi mắt khỏe mạnh và các cơ quan trong cơ thể được thải độc đều đặn.

Đẩy lùi lão hóa

Các chất chống oxy hóa và chống viêm trong dưa lưới sẽ làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào trong cơ thể bạn. Bằng cách giảm sự mất cân bằng oxy hóa và ngăn ngừa chứng viêm kinh niên, tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài hơn.

Giảm huyết áp

Sự kết hợp giữa các chất như kali, magie và chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C tạo nên điều kì diệu để ngăn ngừa cao huyết áp. Chúng còn giúp thư giãn động mạch, tăng lưu thông máu, đào thải độc tố và ngăn ngừa mất cân bằng oxy hóa.

Giảm sự phát triển của các tế bào ung thư

Các chất chống oxy hóa trong dưa lưới như lutein, beta-carotene, zeaxanthan và cryptoxanthan, còn có một tác dụng nữa là ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, ngăn chặn chúng di căn khắp cơ thể.

Detox cơ thể

Hàm lượng nước, chất chống oxy hóa, kali và sắt giúp tiêu diệt và tống khứ các chất độc trong cơ thể và cải thiện sức khỏe của bạn.

