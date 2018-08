4 ngày, 2 ca tử vong vì liên cầu lợn và chó dại

Trường hợp tử vong do liên cầu lợn xảy ra tại xã Minh Châu huyện Ba Vì. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã có 11 trường hợp mắc, 1 ca tử vong vì căn bệnh này.Còn ca bệnh tử vong vì dại xảy ra tại xã Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn. Theo các bác sĩ, đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người dân khi bị chó mèo nghi dại cắn cần được đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng sớm, tuyệt đối không chữa bệnh bằng thuốc đông y.Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần ghi nhận 41 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay đã có 348 trường hợp mắc, bệnh nhân phân bố tại rải rác tại 144 xã, phường, thị trấn của 28 quận, huyện, thị xã. Với số mắc này giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (17.619 trường hợp) và không có tử vong.Các chuyên gia nhận định, dịch bệnh sốt xuất huyết có số mắc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 98%), tuy nhiên thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển vì vậy các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Thái Hà