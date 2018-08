42 người nhiễm HIV nghi do kim tiêm: Phát hiện từ bệnh nhân loét miệng

TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân để tránh hoang mang dư luận. Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện các nghiên cứu chuyên biệt để tiến hành các nghiên cứu định tính, định lượng và nghiên cứu hồi cứu, điều tra dịch tễ xã hội, tìm ra các mối liên quan nếu có.



TS Cảnh cho biết thêm, trong trường hợp cần thiết sẽ mở rộng đối tượng lấy mẫu máu xét nghiệm, cung cấp đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm, miễn phí việc lấy mẫu, thực hiện các xét nghiệm cho các đối tượng trong diện liên quan. Những người được xác định nhiễm HIV sẽ được điều trị bệnh miễn phí. Ông Cảnh nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ là phải xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm (nếu có)”.

Suốt 2 tháng nay, hàng chục người dân xã Kim Thượng sống trong lo lắng bị nhiễm HIV sau khi nghi ngờ bị sử dụng chung bơm kim tiêm tại nhà riêng của điều dưỡng T. (công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn).



Sự việc bắt nguồn từ một nữ bệnh nhân ở khu Chiềng 3, xã Kim Thượng đi khám vì viêm loét miệng mãi không khỏi. Kết quả kiểm tra từ tuyến huyện đến tuyến trên đều khẳng định chị nhiễm HIV dù bệnh nhân khẳng định không có bất kỳ hoạt động nào có nguy cơ nhiễm bệnh, ngoại trừ có đến nhà điều dưỡng T. để tiêm thuốc.

Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 2 người dân trong số những bệnh nhân từng điều trị tại nhà y sĩ T. có kết quả dương tính với HIV. Nhiều người dân khám bệnh tại cơ sở y tế tư này cũng đã được đưa đi xét nghiệm.

Y sĩ H.T.T, người đang bị dư luận nghi ngờ liên quan đến vụ dùng chung bơm kim tiêm khiến nhiều người dân xã Kim Thượng nghi nhiễm HIV, khẳng định với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn là không dùng chung bơm kim tiêm. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết, anh T. hiện là điều dưỡng viên khoa Khám bệnh, hành nghề từ năm 2009, sau đó chuyển ngạch là y sĩ.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết, từ tháng 2 đến tháng 6, tại khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có 2 trường hợp tử vong do AIDS, đồng thời có 4 trường hợp nhiễm mới HIV, đều ở xã Kim Thượng.



Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ nhận định, qua điều tra ban đầu, những người này mắc HIV do tiêm chích không an toàn nhưng để khẳng định 1 người, 1 cơ sở y tế gây nhiễm cần phải mời công an vào làm việc.



Hiện Sở đã cử bác sĩ, tư vấn viên xuống địa bàn xã Kim Thượng để tư vấn, giảm nhẹ sang chấn tâm lý cho người dân, đảm bảo 100% người nghi nhiễm được điều trị ARV. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với địa phương, lập nhanh danh sách những người có nguy cơ cao nhưng chưa được xét nghiệm.

Tại cuộc họp báo tổ chức cuối giờ chiều ngày 13/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, nghe Sở Y tế, huyện Tân Sơn, xin ý kiến các chuyên gia từ Bộ Y tế để có đánh giá tình hình. Ngành y tế Phú Thọ xét nghiệm, test nhanh và đã phát hiện 42 trường hợp mới nhiễm HIV tại xã Kim Thượng.

Về nguyên nhân, con đường dẫn đến nhiễm bệnh HIV ở xã này, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện chưa thể khẳng định đâu là nguyên nhân chính dẫn tới việc phát hiện số lượng cao người nhiễm HIV ở xã Kim Thượng. Tuy nhiên ông San đánh giá, đây là tỷ lệ cao ở một địa bàn xã nhưng không phải duy nhất. Hiện cả nước có 61 xã có tỷ lệ người mắc HIV tương đương Kim Thượng.

Thái Hà