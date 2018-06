6 giờ nghẹt thở 'giải cứu' cô gái trẻ mang khối u ác khổng lồ

12 năm mang khối u ác mỏi mòn chờ ... chết

Bệnh nhân là chị Giàng Thị Thành, 26 tuổi, ở bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái có bên ngực trái to một cách lạ kỳ do khối u quái ác. Khối u này đã được phát hiện cách đây gần 12 năm, tuy không gây đau đớn nhiều, song khi bệnh nhân phát hiện ra và đi khám nhiều nơi đều thấy khả năng chữa trị là rất khó khăn. 2 năm nay, khối u to rất nhanh, tiến triển thành một khối khổng lồ như quả mít trước ngực trái, kèm theo chảy dịch từ khối u.

Những cơn đau buốt dần dần hình thành, kéo dài, hành hạ khiến chị Giàng Thị Thành như “chết đi sống lại”. Không thể đi làm nương rẫy, hàng ngày chị chỉ có thể ở nhà phụ cơm nước và chơi với hai đứa con nhỏ, cái chết rình rập, cuộc sống lay lắt qua ngày.

Xót thương em gái nguy kịch đến tính mạng, anh trai bệnh nhân – Giàng A Sử, đã chạy vạy khắp nơi đưa em gái đi chữa bệnh. Chị Thành được khám bệnh và hội chẩn ở nhiều cơ sở y tế, kể cả với các chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, có những đơn vị chỉ lắc đầu, trả hồ sơ bệnh nhân và một số đơn vị khuyên gia đình đưa chị Thành ra nước ngoài phẫu thuật, vì khối u đã quá to và xét nghiệm thấy thuộc loại u ác.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Giàng Thị Thành, các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện HN Việt Đức đã chỉ định cho bệnh nhân đi chụp chiếu và làm các xét nghiệm. Qua chụp cắt lớp vi tính và xét nghiệm tế bào học khẳng định khối u đó là ung thư sụn, với kích thước lên đến 30x20cm. PGS. TS Nguyễn Hữu Ước – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện HN Việt Đức cho biết, việc chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân là cần thiết vì nhiều lý do: khối u đã tồn tại 12 năm – toàn trạng bệnh nhân tốt nên chắc chắn là độ ác tính của u không cao; khối u quá lớn nên không thể điều trị bằng hóa chất hay tia xạ được, việc cắt bỏ khối u kèm điều trị hỗ trợ sau mổ có thể cải thiện chất lượng và tiên lượng sống lâu dài cho người bệnh. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt bỏ khối u là một thách thức rất lớn, do khối u khổng lồ, chiếm toàn bộ khoang lồng ngực bên trái (50% u) và lồi ra ngực trước – bên trái (50%), xâm lấn và đè ép hoàn toàn phổi trái, dính sát và đẩy lệch tim và các mạch máu lớn. Chưa kể sau khi mổ xong, khung xương lồng ngực của bệnh nhân cũng sẽ không còn, phổi trái cũng có thể bị cắt bỏ, phục hồi lại thành ngực cũng như đảm bảo hô hấp cho bệnh nhân cũng rất khó khăn. Chính vì thế muốn phẫu thuật khối u, không chỉ cần các chuyên gia về phổi – lồng ngực, mà còn cần cả các chuyên gia phẫu thuật tim hở, cùng hệ thống máy tim phổi nhân tạo được chuẩn bị sẵn sàng. Rất may mắn, khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực là nơi duy nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Tuy nhiên, cần chấp nhận nguy cơ rủi ro phẫu thuật vẫn rất cao, sau mổ có thể rất nặng nề (phải chạy ECMO, thở máy dài ngày, lọc máu, hồi sức tim – phổi …), với chi phí rất lớn, chưa kể khả năng tái phát. Dù vậy, đứng trước bệnh nhân còn rất trẻ, khối u lại tiến triển khá chậm, gia đình hết sức quyết tâm, chúng tôi đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc bệnh viện cũng như các đồng nghiệp, sự động viên, khích lệ và giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm và chuyên môn ở trong và ngoài nước, những người đã biết về ca bệnh rất khó này và mong muốn cho em Thành được chữa khỏi bệnh. Bệnh nhân Thành và khối u ác chèn hết tim phổi ở ngực trái 6 tiếng đồng hồ giành giật với tử thần Quá trình phẫu thuật diễn ra căng thẳng, kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ. Khối u lớn có trọng lượng tới 4kg. Ngoài việc bảo vệ, tránh làm tổn thương tim và các mạch máu lớn, cắt bỏ hoàn toàn khối u, các xương sườn, còn phải cắt bỏ toàn bộ phổi bên trái, đồng thời tạo hình lại xương ức cũng như thành ngực trái. Ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Tiến triển sau mổ cũng khá thuận lợi, bệnh nhân được rút ống máy thở và tự thở tốt sau mổ chỉ 1 ngày, không cần các phương tiện hỗ trợ tim phổi đặc biệt. Kết quả xét nghiệm khối u cho thấy là ung thư sụn có độ ác tính rất thấp, tức là tiên lượng sẽ rất tốt. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và sắp được ra viện, trở về đoàn tụ với gia đình, với hai đứa con thơ, được hít hà hơi thở thiên nhiên vùng đất Mù Căng Chải, khiến chị Giàng Thị Thành không thể kìm nén được niềm hạnh phúc vô bờ. Đôi mắt rạng ngời niềm vui, chị chia sẻ sẽ nhớ lắm và suốt đời không quên sự ân cần của các y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức. Với chị, một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Quảng An