7 lý do bạn nên uống trà bạc hà mỗi ngày

Lá bạc hà giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các chất dinh dưỡng quan trọng. Bạc hà thuộc họ spearmint chứa ít tinh dầu bạc hà nhưng giàu chất limonene, cineol, dihydrocarvone và có vị ngọt.

100 gram bạc hà tươi cung cấp 44 kilocalories, 8,41 gam carbohydrate, 0,73 gam chất béo, 3,29 gam protein, 1,118 mg mangan, 11,87 mg sắt, 0,240 miligam đồng, 458 mg kali, 0,125 mg pyridoxin 0,75 mg riboflavin, 13,3 mg vitamin C, 0,061 mg vitamin B5, 0,041 mg vitamin B6 và không chứa cholesterol.

Lợi ích sức khỏe của trà bạc hà:

Cân bằng hormone

Trà bạc hà có tác động đến sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Sự cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng tới vẻ ngoài, tâm trạng, hành vi và chu kỳ năng lượng hàng ngày của bạn. Uống trà bạc hà giúp bình thường hóa và điều chỉnh nội tiết tố.

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Các gốc tự do là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới các tế bào và phát triển các bệnh mãn tính trong cơ thể. Ví dụ như bệnh ung thư, nguyên nhân gây bệnh là các gốc tự do kích thích đột biến tế bào. Trà bạc hà chứa các chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do và cải thiện sức khỏe.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Tinh dầu bạc hà và tinh dầu bạc hà nguyên chất có tính kháng khuẩn mạnh, giúp cơ thể chống lại vi trùng tấn công hệ miễn dịch. Để thúc đẩy hệ thống miễn dịch, trà bạc hà là một thức uống tuyệt vời.

Cải thiện trí nhớ

Trà bạc hà chứa limonene có thể chống lại tác động tiêu cực của các gốc tự do và tăng hoạt động dẫn truyền thần kinh trong cơ thể, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Giảm cảm giác buồn nôn

Trà bạc hà có tác dụng chống viêm có thể giúp dạ dày của bạn lắng xuống, do đó làm giảm buồn nôn hoặc đau bụng. Trà bạc hà làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện quá trình hấp thu lượng dinh dưỡng và loại bỏ chứng co thắt ruột, táo bón và đầy hơi. Trà bạc hà cũng có thể ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa khác.

Giảm viêm

Tính kháng viêm của trà bạc hà giúp giảm các cơn đau như đau đầu, đau khớp,…. Các hợp chất chống viêm trong trà bạc hà cũng có thể giúp làm dịu cổ họng đau và chứng khó tiêu.

Ngăn ngừa nhiễm nấm

Trà bạc hà có đặc tính chống nấm mạnh mẽ. Tình trạng nhiễm nấm và ký sinh trùng đường ruột rất phổ biến và uống trà bạc hà là một cách hiệu quả để làm sạch đường tiêu hóa, giúp loại bỏ các ký sinh trùng này. Trà bạc hà có thể dùng để điều trị cảm lạnh thông thường, tiêu chảy, khó thở, đau răng, chuột rút, viêm khớp, đau họng, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu và căng thẳng.

Công thức pha trà bạc hà:

Giang Vũ