70% viêm họng do virus, dùng kháng sinh vô hiệu

Viêm họng hay viêm amidan có nhiều nguyên nhân, trong đó 70-80% các trường hợp là do virus, việc điều trị bằng kháng sinh sẽ không hiệu quả và còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Hiện nay tại Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư đã có những trường hợp đến khám, khi làm kháng sinh đồ, thì bệnh nhân đã kháng với hầu hết các loại kháng sinh, nên việc lựa chọn thuốc để điều trị cho bệnh nhân là một bài toán khó với bất cứ bác sĩ nào. Chỉ khi xác định viêm họng do vi khuẩn việc sử dụng kháng sinh mới cần thiết, tuy nhiên việc lựa chọn kháng sinh nào thì phải do bác sĩ, bởi mỗi một loại viêm họng, mỗi một con vi khuẩn cần điều trị bằng một loại kháng sinh khác nhau.

Khi bị viêm họng do virus chỉ cần xúc họng và điều trị triệu chứng như hạ sốt, thuốc giảm ho. Việc dùng thuốc bừa bãi không những không cần thiết mà còn gia tăng tình trạng kháng thuốc. Để phát minh ra một loại kháng sinh mới, các nhà khoa học phải mất 10 năm nghiên cứu, nhưng để kháng lại kháng sinh thì chỉ mất thời gian rất ngắn.

Thái Hà