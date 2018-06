8 dấu hiệu thầm lặng của ung thư gan

Tiền sử viêm gan C



Một số đặc điểm có thể dẫn đến nguy cơ bị ung thư gan. Những người có tiền sử viêm gan C có thể phát triển ung thư gan liên quan 10 năm sau khi có chẩn đoán. Có những cách điều trị để chữa khỏi viêm gan C và nhờ đó ngăn ngừa ung thư gan. Bạn có thể mắc bệnh gan “thầm lặng” này và thậm chí không biết.



Tiền sử viêm gan B (hoặc chưa được chủng ngừa)



Mặc dù không liên quan đến viêm gan C, viêm gan B cũng có thể gây ung thư. Trẻ em hiện nay thường được chủng ngừa viêm gan B khi sinh, nhưng nhiều người chưa được tiêm chủng có thể có nguy cơ bị ung thư gan. Bất cứ ai bị viêm gan đều cần được bác sĩ theo dõi. Người bệnh nên siêu âm ít nhất một năm một lần để sàng lọc ung thư nếu bị nhiễm vi-rút. Xét nghiệm protein alpha-fetoprotein trong máu cũng có thể báo hiệu ung thư gan, mặc dù đây chưa được chứng minh là một xét nghiệm chính xác.

Đang (hoặc đã từng) uống nhiều bia rượu



Thường xuyên uống nhiều bia rượu có thể làm hỏng tế bào gan, và chúng sẽ bị thay thế bằng mô sẹo. Tình trạng này sau đó có thể dẫn đến ung thư gan, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.



Béo phì







Đau bụng bất thường



Hầu hết những người bị ung thư gan đều bị đau ở phần trên bên phải của bụng, đặc biệt là khi ấn vào vùng gan. Đau ở vùng này không nhất thiết là ung thư gan - nó cũng có thể do viêm gan, hoặc túi mật, hoặc các vấn đề về tuyến tụy.



Sụt cân không rõ lý do



Sụt cân và chán ăn là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh khác nhau, bao gồm một số bệnh ung thư và vi-rút. Sụt cân có thể không phải là ung thư, nhưng hãy chắc chắn cho bác sĩ biết nếu các triệu chứng khác của bạn có thể liên quan đến ung thư gan.



Cảm thấy nhanh no



Thừa dịch trong ổ bụng có thể khiến bạn cảm thấy nhanh no hơn bình thường. Ung thư cũng luôn khiến bạn mất cảm giác thèm ăn.



Vàng mắt hoặc vàng da



