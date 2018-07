Báo động tự tử bằng thuốc trừ sâu paraquat

Mới đây một bệnh nhân nữ 42 tuổi (ở Hưng Yên) đã tự tử bằng thuốc diệt cỏ vì mẫu thuẫn với bố đẻ. Mặc dù được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tích cực và lọc máu nhưng tiên lượng khó qua khỏi. Thậm chí có những trường hợp đang mang thai cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử, cướp đi tính mạng người mẹ và thai nhi. Ngày 24/7, bệnh nhân P.T.H.Ng (38 tuổi, Hải Dương) được đưa đến Trung tâm chống độc sau khi uống thuốc diệt cỏ. Người nhà bệnh nhân cho biết, do có mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân tự uống một chai thuốc diệt cỏ chọn lọc Butachlor và một chai diệt cỏ cháy paraquat. Hơn 10 tiếng sau người nhà phát hiện và đưa ngay đến bệnh viện huyện cấp cứu, được xử trí rửa dạ dày, than hoạt sau đó chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Mặc dù được điều trị tích cực và lọc máu nhưng do uống một lượng lớn chất độc nên tình trạng bệnh nhân rất nặng, sáng 26/7, gia đình đã xin cho bệnh nhân về để lo hậu sự.

Bác sĩ Nguyên cho biết, paraquat là loại hóa chất diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục. Người bệnh sẽ tỉnh táo cho đến khi chết vì suy hô hấp, suy gan, suy tạng. Dù được điều trị tích cực, lọc máu, nhưng 70 - 90% bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi nếu uống từ 50ml thuốc diệt cỏ trở lên. Hiện nay, Việt Nam và cả trên thế giới cũng chưa có biện pháp điều trị để cứu sống các bệnh nhân uống paraquat. Cách điều trị hiện nay là rửa dạ dày, lọc máu, dùng thuốc giải độc nhưng kết quả rất hạn chế. Ðặc biệt, các bệnh nhân này dù sớm hay muộn cũng sẽ tiến triển đến suy hô hấp nhưng lại không thể điều trị bằng thở oxy, vì khi đó sẽ sản sinh ra 1 loại chất độc hơn khiến phổi xơ nhanh hơn.

Theo các bác sĩ chỉ có cấm hẳn thuốc này mới hy vọng chấm dứt được các ca bệnh thương tâm nói trên. Tuy nhiên, dù paraquat đã bị cấm nhưng phải đến tháng 2/2019 thuốc mới hết hiệu lực lưu hành.

Thái Hà