Bé gái bị lột hết da đầu vì bị khỉ hàng xóm tấn công

Ngày 29/6, thông tin từ BV Nhi đồng Thành phố cho biết BV này vừa tiếp nhận bé gái N.P.N.K (14 tháng tuổi, ngụ Vĩnh Lộc, Bình Chánh) bị khỉ tấn công hết sức thương tâm.

Theo đó, vào lúc 17h ngày 28/6, trong lúc đang ngồi chơi với gia đình trước sân nhà, bất ngờ bị khỉ nhà hàng xóm to gấp đôi bé xổng chuồng, chạy qua tấn công, cào mặt và cắn ngay đỉnh đầu bé. Vì tình huống bất ngờ xảy ra nên người nhà không kịp phản ứng. Vết thương khá sâu rộng, chảy máu nhiều, gia đình vội băng bó cho bé rồi đưa bé gái đến cấp cứu tại BV Nhi đồng Thành phố.

Bé gái bị khỉ tấn công (ảnh BV cung cấp)

Bé nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng tóc và da đầu bị lột hết ra, máu chảy nhiều.

Qua kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi K. bị chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng đỉnh,chẩm phải.

Kíp mổ đã tiến hành bóc tách tổ chức dưới da bộc lộ vùng lún, vết cắn dài khoảng 6cm, cắt xung quanh phần xương lún, vết thương sâu, chảy máu rỉ rả từ màng xương, e kip nhanh chóng cầm máu và đóng vết mổ. Ca mổ diễn ra thành công. Bệnh nhi tỉnh táo ngay sau mổ, đến hiện tại sức khoẻ đã ổn định.

“Đã có nhiều trường hợp thương tâm xảy ra do vật nuôi cắn, mới đây có một trẻ bị gấu nuôi cắn đứt tay, hay việc chó nhà cắn hay mèo cào là thường xuyên gặp. Do vậy, gia đình có trẻ nhỏ, để đảm bảo sự an toàn cho con phụ huynh không nên nuôi hoặc tránh xa những loại thú hoang dã, vì bản chất của chúng rất hung dữ, trẻ con tuổi đang lớn lại tò mò, có thể gây nguy hiểm cho trẻ bất cứ lúc nào.”, các BS khuyến cáo.

Yến Nhi