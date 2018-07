Bé trai 5 tuổi bụng phình to như bà bầu vì táo bón

Ngày 17/7, thông tin từ BV Nhi đồng Thành Phố cho biết BV vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ phần trực tràng bị phình gần 20 cm cho bệnh nhi Đ.T (5 tuổi, ngụ Kiên Giang) mắc hội chứng phình đại tràng bẩm sinh.

Theo lời kể của mẹ bé T, bé bị táo bón ngay từ khi mới sinh ra, lúc này các BS chỉ chẩn đoán bé bị dài đại tràng và cho xuất viện. “Từ đó đến nay, bé T luôn bị táo bón, đi ngoài khó, cứ 2-3 ngày lại phải bơm cho bé nếu không bụng lại trướng lên”, mẹ bệnh nhi cho biết.

Mặc dù gia đình đã tìm đến nhiều BV ở địa phương và TPHCM để chẩn đoán và điều trị. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, ăn ở và đi lại bất tiện, cộng thêm việc táo bón của bé đáp ứng với thuốc nhuận tràng và thuốc bơm hậu môn, nên gia đình cùng bé phải chống chọi với căn bệnh suốt hơn 5 năm. Cho đến khi bụng bé ngày càng phình to bất thường, các cơn đau ngày càng quằn quại nên gia đình đưa bé đến BV Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám và chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung), khiến một đoạn đại tràng không có dây thần kinh để kiểm soát sự co bóp đại tràng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, đặc biệt từ sự hướng dẫn và tham vấn từ PGS.TS Trương Nguyễn Uy Linh, người đã gắn bó với hàng trăm ca mổ phình đại tràng bẩm sinh, đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ để cắt bỏ phần trực tràng bị phình dài gần 20 cm, dãn to 20 cm, cùng gần 3 kg phân ứ đọng bên trong, dù đã được thụt tháo bơm rửa chuẩn bị trước phẫu thuật.

Sau hơn 15 ngày nằm điều trị tại khoa Ngoại Tổng Hợp, bé ăn uống và tự đi tiêu thoải mái, bụng xẹp hẳn và vừa được xuất viện.

Theo các BS, bệnh phình đại tràng bẩm sinh do nguyên nhân vô hạch chiếm vị trí hàng đầu trong hội chứng tắc ruột ở trẻ sơ sinh. Lúc mới chào đời, trẻ mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh do vô hạch sẽ không đi tiêu phân su trong ngày đầu tiên, trong khi trẻ bình thường sẽ đi được. Những ngày sau đó, bé vẫn tiếp tục táo bón và người nhà phải dùng thuốc bơm vào hậu môn cho bé.

Lúc đó, một số bé sẽ đi ngoài được, còn một số bé vẫn không thể. Những bé không đi ngoài được, người nhà sẽ đưa bé đến bệnh viện, sau đó bệnh viện phải đặt ống thông vào hậu môn, bơm nước muối sinh lý (thụt tháo) để giúp bé đi ngoài.

Hình ảnh đại tràng dãn to, ứ đầy phân, ảnh: BVCC

Nhiều trẻ sơ sinh với đoạn ruột vô hạch dài có thể gây tắc ruột ngay những ngày đầu sau sinh nên được phát hiện sớm, phẫu thuật cấp cứu, sau sinh bụng trướng lên, chậm tiêu phân su đều phải đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để các bác sĩ xác định bệnh và điều trị kịp thời.

“Trẻ được mổ sớm có hiệu quả rất nhiều lần so với khi trẻ đã lớn. Mổ càng sớm, ruột của trẻ sơ sinh ít viêm dính, đặc biệt chức năng đi tiêu sau mổ được hoàn thiện tốt hơn. Phẫu thuật muộn, khi trẻ càng lớn, tình trạng ứ đọng phân càng kéo dài, dẫn đến trẻ chậm phát triển thể chất, nguy cơ bị viêm ruột trước và sau mổ càng cao, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, nhiễm độc thậm chí tử vong.”các BS cho biết.

Hiện bé đã được xuất viện

Yến Nhi