Bệnh viện FV bị tố cấp thuốc phá thai cho bệnh nhân mang thai

Mang thai: Sáng không, chiều có

Theo lời kể của bệnh nhân N.T.M.C (chủ tài khoản Facebook Chau Nguyen), vào ngày 19/6, bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện FV (quận 7, TPHCM). Sau khi thăm khám, siêu âm và thử nước tiểu, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân kết luận người này không có thai nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung và được kê đơn thuốc gồm 10 viên Misoprotol tab 200mcg để đẩy dịch ứ ra ngoài.

23 giờ cùng ngày, sau khi uống thuốc được bệnh viện kê đơn, người phụ nữ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu băng huyết và được đưa ngay vào bệnh viện FV để cấp cứu. “Sau đi khám và đặt ống dẫn tiểu, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị băng huyết do sảy thai và tiến hành test nước tiểu, kết quả lại cho rằng tôi có thai”, chị Châu cho biết.

Hình ảnh được đăng trên FB cá nhân của chị C Lý giải về vấn đề này, đại diện người phát ngôn bệnh viện cho rằng sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân được BS Lê Thanh Hùng (khoa Phụ sản) thăm khám và chỉ định thực hiện siêu âm và xét nghiệm nước tiểu. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân “không có túi thai, không có phôi thai” mà có một túi dịch, với nhiều khả năng là máu đông. Sau đó bệnh nhân được cho xét nghiệm nhanh bằng nước tiểu (que thử thai) và kết quả cho âm tính.

“Bác sĩ đã đưa ra 2 phương pháp để tháo lưu máu trong lòng tử cung cho bệnh nhân chọn lựa, bao gồm: hút và dùng thuốc Misoprostol (một loại prostaglandin để tử cung co bóp tống máu ra ngoài). Chị Châu vì sợ đau nên đã chọn dùng thuốc. Bác sĩ cũng đã giải thích rõ ràng nếu xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều thì bệnh nhân nên quay lại bệnh viện ngay”, BS. Jean - Marcel Guillon, giám đốc bệnh viện FV cho biết.

Khi được chất vấn lí do tại sao kết quả thử thai của bệnh nhân lại trái ngược hoàn toàn trong cùng một ngày, phía BV cho rằng kết quả của phương pháp thử thai bằng que vẫn sẽ có một tỉ lệ rất nhỏ từ 3-5% cho kết quả có thai giả và việc sai lệch này có thể bị ảnh hưởng do bệnh nhân sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Bên cạnh đó, theo phía BV cho rằng việc kết quả sai lệch cũng bị ảnh hưởng do những hocmon được sản xuất từ nhau thai đã bị chết lưu.

“Sau khi được test nhanh bằng que, bệnh nhân còn được thực hiện siêu âm và kết quả siêu âm không hề phát hiện túi thai và phôi thai. Do đó, việc bác sĩ không chỉ định thực hiện thêm các phương pháp khác nữa là đúng vì thực chất thai trong bụng bệnh nhân này đã bị chết lưu từ trước. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp trước đó”, BS Jean - Marcel Guillon cho biết.

Khẳng định đúng quy trình?

Tại cuộc họp, phía BV FV khẳng định đối với trường hợp bệnh nhân Mộng Châu, các bác sĩ cũng như nhân viên y tế đã thực hiện đúng quy trình và dựa trên các chứng thực của y khoa. “Các bác sĩ FV đã làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân trong trường hợp này”, phía BV cho biết.

Mặc dù rõ ràng có sự khác biệt trong kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, nhưng phía bệnh viện cho rằng cho dù kết quả thử thai là dương tính hay âm tính, việc điều trị vẫn không thay đổi, việc chấm dứt thai đã hư vào lúc này là cần thiết cho bệnh nhân.

Phía bệnh viện khẳng định thực hiện đúng quy trình

“Chúng tôi nhấn mạnh việc bệnh viện đã làm đúng quy trình. Sáng nay, bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng y khoa để kiểm định và đánh giá về sự việc. Kết luận cho thấy về vấn đề quy trình thực hiện cũng như đánh giá kết quả xét nghiệm, bệnh viện đã làm đúng”, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc kinh doanh bệnh viện FV cho biết.

Phía bệnh viện cũng cho rằng, những thông tin bệnh nhân Châu đăng trên mạng xã hội đã thông tin không đầy đủ, không khách quan, bị bóp méo. “Điều đáng nói mặc dù đã khai với bác sĩ là bệnh nhân đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong giấy tóm tắt bệnh án của bệnh nhân lúc ra viện, người này lại yêu cầu chúng tôi bỏ đi dòng chữ ghi nội dung trên. Phía bệnh viện không đồng ý”, bà Lệ Thu thông tin.

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định tuy nhiên vẫn còn phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Yến Nhi