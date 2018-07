Bị bệnh cao huyết áp chỉ vì nóng tính?

Cắt bỏ chân vì hoại tử do uống thuốc tim mạch không đều Bệnh nhân có tiền căn rung nhĩ nhưng uống thuốc không đều, dẫn đến cục máu đông làm thuyên tắc động mạch chậu, đùi và khoeo 2 chân, buộc phải đoạn chi vì hoại tử chân phải.

Bạn đọc Trần Văn Hà (nam, 30 tuổi, Long An), hỏi: Từ hồi mười mấy tuổi mỗi lần giận ai là mặt tôi đỏ gay, nóng bừng. Nay tôi 30 tuổi và vẫn chưa bỏ được tật nóng tính. Vừa qua, tôi tình cờ mua máy đo huyết áp loại tự động, đo cho mẹ tôi và thử đo cho mình; rất nhiều lần tôi phát hiện khi tôi có chuyện gì buồn bực, huyết áp tăng cao, nhiều lần lên đến 14/9, 15/9. Bình thường thì là 12/8. Thể hình tôi hơi mũm mĩm, thừa mỡ bụng nhưng chỉ hơi quá cân, hơi ít vận động vì làm việc văn phòng. Xin bác sĩ cho hỏi vậy có nguy hiểm không, có phải tôi bị bệnh cao huyết áp rồi không?Huyết áp được đo chính xác nhất khi nghỉ ngơi. Nếu anh đi vào bệnh viện khám mà ngay trước đó có gặp tình huống xúc động hoặc mới vận động mạnh (ví dụ đạp xe đến bệnh viện, đi cầu thang…), bác sĩ sẽ yêu cầu anh ngồi nghỉ ít nhất 15-30 phút rồi mới đo huyết áp. Khi tự đo huyết áp tại nhà, anh cũng nên làm tương tự.Anh nói rằng khi nghỉ ngơi, huyết áp của anh là 12/8, tức 120/80 mmHg, là mức bình thường. Khi gắng sức hoặc xúc động, huyết áp sẽ tăng lên, đó cũng là lý do huyết áp anh tăng cao mỗi khi nóng giận. Nếu tình trạng xảy ra quá thường xuyên, nhiều lần tăng quá cao, khiến anh mệt nhiều, anh có thể đến các chuyên gia tim mạch để được theo dõi Holter huyết áp 24 giờ.Hiện tại vấn đề của anh không phải là huyết áp. Vấn đề của anh là nóng tính và thừa cân do ít vận động. Đúng như anh lo ngại, đây là các vấn đề có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp sau này, khi anh ngày một lớn tuổi hơn. Và đến lúc mắc bệnh mà còn hay nóng tính thì có thể sự nóng tính sẽ gây nguy hiểm cho anh.Vì vậy, tuy hiện tại chưa mắc bệnh, anh vẫn nên sớm thay đổi lối sống. Đầu tiên là tập kiểm soát cảm xúc bản thân. Tập yoga, thiền định có thể giúp anh thư thái. Ngoài ra, thể dục, thể thao nói chung cũng rất cần cho anh để giữ cân nặng khỏe mạnh, giảm mỡ thừa. Hãy chọn lựa bất cứ môn nào anh thích và cố gắng tập thường xuyên. Về chế độ dinh dưỡng, anh nên lưu ý tránh nêm nếm mặn, giảm ăn dầu mỡ.Theo Anh Thư