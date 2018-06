'Bí quyết vàng' làm giảm nguy cơ hiếm muộn ở nam giới

Trong số các cặp vợ chồng vô sinh, 80% được biết nguyên nhân thì có khoảng 40% là do chất lượng tinh trùng ở nam giới. Do vậy, để hạn chế nguy cơ vô sinh thì nam giới phải có những biện pháp để cải thiện chất lượng tinh trùng vì mặc dù phụ nữ mang thai và sinh con nhưng nam giới mới là người tiên phong trong quá trình thụ thai.

Giảm cân

Theo nghiên cứu của Hội Y học sinh sản Hoa Kỳ, thừa cân hoặc béo phì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới như giảm số lượng, giảm khả năng bơi lội cũng như tăng thiệt hại đối với vật liệu di truyền (DNA) của tinh trùng so với những người không có vấn đề về cân nặng. Điều này có thể làm cho những người đàn ông thừa cân khó có thể sinh con. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của quá nhiều chất béo trong cơ thể đã làm thay đổi nồng độ testosteron và hormon trong cơ thể. Do vậy, nam giới nên giữ cân nặng ở mức vừa phải dựa trên chỉ số BMI để tăng khả năng thụ thai.

Quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính

Quản lý tốt các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường có thể giúp nam giới cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng khả năng có con. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), một số bệnh lý khác như xơ nang hoặc giãn tĩnh mạch thừng tinh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới nên cần được kiểm soát tốt. Ngoài ra, một số loại thuốc dùng để điều trị tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ..., cũng có thể làm giảm sản xuất tinh trùng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn có con.

Hoạt động thể dục thường xuyên Nam giới nên tập thể dục thường xuyên vì biện pháp này giúp giảm căng thẳng, có lợi cho sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, không nên tập quá mức và lịch tập luyện căng thẳng có thể gây bất lợi cho khả năng sinh sản. Một vấn đề nam giới cần lưu ý là không nên đi xe đạp nhiều giờ trong tuần vì một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người đàn ông lui tới các phòng khám nam khoa và cho biết họ đi xe ít nhất 5 giờ mỗi tuần thường có số lượng tinh trùng thấp và khả năng vận động của tinh trùng kém so với những người lựa chọn hình thức tập thể dục khác. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy đi xe đạp ở nam giới có liên quan đến nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn. Ý thức về sự thay đổi mức sinh do tuổi tác Ở nam giới trên 50 tuổi, có sự suy giảm về mức testosteron, có thể ảnh hưởng đến chức năng tinh trùng. Cụ thể, số lượng tinh trùng khỏe mạnh và sự di chuyển của chúng giảm, chúng cũng có thể có nhiều tổn thương DNA hơn. Những thay đổi này có nghĩa là có thể mất nhiều thời gian hơn cho một cặp vợ chồng để có con. Ở độ tuổi cao hơn, nam giới cũng có nguy cơ cao hơn đối với bất thường di truyền trong tinh trùng của họ khiến các ông bố lớn tuổi dễ lây truyền nhiều đột biến di truyền hơn cho một đứa trẻ như sinh con mắc bệnh tự kỷ, tâm thần phân liệt và hội chứng Down. Từ bỏ thói quen có hại Hút thuốc lá: Theo báo cáo của Hiệp hội Y học sinh sản Hoa Kỳ, hút thuốc lá có liên quan đến giảm số lượng, chất lượng và tăng số lượng tinh trùng có hình dạng bất thường cao hơn. Do vậy, nam giới muốn tăng cường khả năng thụ tinh và sinh con khỏe mạnh thì nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Uống rượu, bia: Hầu hết phụ nữ sẽ không uống rượu khi muốn mang thai, vì vậy, nam giới cũng có thể sử dụng lý do này như một cơ hội để giảm bớt bia, rượu. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, khi một cặp vợ chồng đang cố gắng để thụ thai, đàn ông nên hạn chế rượu đến mức thấp hoặc vừa phải. Ăn thực phẩm giàu chất xơ Mặc dù khoa học có thể không kết luận, nhưng việc ăn các thực phẩm lành mạnh vẫn có ý nghĩa đối với nam giới mong muốn có con như trái cây và rau quả. Đây là những nguồn thực phẩm giàu chất chống ôxy hóa có thể giúp sản sinh tinh trùng khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nam giới cũng nên ăn thực phẩm giàu chất xơ, chất béo không bão hòa đơn để cơ thể khỏe mạnh. Việc uống soda, thức uống tăng lực hay cà phê chưa có bằng chứng rõ ràng có liên quan đến vấn đề sinh sản ở nam giới. Cẩn thận với nhiệt Việc tắm lâu trong bồn nước nóng, phòng xông hơi có thể làm tăng nhiệt độ thân nhiệt, điều này có thể làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Nhưng sự phơi nhiễm nhiệt này không có ảnh hưởng lâu dài đến tinh trùng vì hiện tượng có thể chỉ là tạm thời và chất lượng tinh trùng sẽ được khôi phục sau khi nam giới từ bỏ thói quen hay sở thích xông hơi, tắm nước nóng trong một vài tháng.

