Bộ Y tế cảnh báo về thuốc kháng sinh Zinnat 500 mg giả

Theo đó, tại công văn này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Đỗ Văn Đông cho hay căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thuốc có tên là Zinnat 500mg Film Tablet, trên nhãn in “Sefuroksim aksetil 20 film table”; số GP:14209/QLD-KD ngày 30/3/2013; Parti no C763039. Sol kul. Ta 01-2019 không có phản ứng định tính của Cefuroxime acetyl

Theo đó, căn cứ vào công văn của thanh tra Sở Y tế Hà Nội về việc báo cáo kết quả thanh tra, xử lý mẫu thuốc giả Zinnat 500mg và qua quá trình kiểm tra, xác minh, Cục Quản lý Dược xác định thuốc mang tên Zinnat 500 mg nêu trên là thuốc giả.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc giả mang tên Zinnat 500mg Film Tablet, trên nhãn in “Sefuroksim aksetil 20 film table”; số GP:14209/QLD-KD ngày 30/3/2013; Parti no C763039. Sol kul. Ta 01-2019; trên nhãn phụ ghi mạo danh: nhà sản xuất Công ty Glaxo Opertione UK Ltđ-Anh, doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty cổ phần Armephaco (địa chỉ 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội).

Đồng thời, ngành y tế các địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin đến các cơ sở buôn bán, sử dụng và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc Zinnat 500mg Film Tablet giả có các dấu hiệu nêu trên.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo qui định hiện hành; đồng thời thông báo về Cục và các cơ quan liên quan…

Được biết, Zinnat 500mg là loại thuốc kháng sinh điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế.

Quảng An