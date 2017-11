Bộ Y tế yêu cầu điều tra, làm rõ vụ gần 150 trẻ mầm non bị ngộ độc

Đồng thời tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ vụ việc, tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh, bảo quản sản phẩm, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Phú Thọ tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các chương trình quảng cáo, bán, nhân đạo, tặng miễn phí… các sản phẩm thực phẩm trong khu vực trường học. Chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm về an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện đảm bảo yêu cầu. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay, cung cấp cho học sinh. Xử lý nghiêm và không cho phép hợp đồng đối với các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ, sau bữa ăn chiều 16/11 tại trường mầm non Hương Lung (huyện Cẩm Khê), có 145/478 cháu có biểu hiện nôn, buồn nôn, một số sốt nhẹ, nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Các cháu đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế, trong đó 118 cháu được đưa đến Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê thăm khám, một số khác được chăm sóc tại trạm y tế xã.

Sau khi được các bác sỹ thăm khám đã có 68 trẻ chỉ định nhập viện điều trị. Hầu hết các cháu sau đó đã được về nhà. Đến sáng nay, 17/11, còn 22 cháu đang được tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện tình hình sức khỏe của các cháu ổn định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan đã tiến hành thu các mẫu thực phẩm cho trẻ ăn chiều 16/11 để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan này cũng đã lấy 3 mẫu thức ăn (gồm: bánh dày, thịt băm và canh rau) và 4 mẫu nôn để xét nghiệm.

Bà Hà Thị Kim Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lung cho biết, nguồn thực phẩm do Trường nhập về hàng ngày đều có hợp đồng rõ ràng với người cung cấp. Riêng sản phẩm bánh dầy, Trường nhập của cơ sở anh Nguyễn Mạnh Hà ở khu 9, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê; chuối và bưởi do người dân địa phương cung cấp. Đây là lần đầu tiên Trường để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm như thế này.

Được biết, Trường mầm non xã Hương Lung có 3 điểm trường với tổng số trẻ là 478 em. Số trẻ bị nghi ngộ độc này nằm ở cả 3 điểm trường do cùng ăn các loại thực phẩm giống nhau vào bữa chiều ngày 16-11 gồm: Bánh dầy, chuối và bưởi.

Bà Thanh thông tin thêm, sáng ngày 17/11, hầu hết các trẻ bị ngộ độc thực phẩm chiều ngày 16/11 đều đi học trở lại.

Nhi Nguyễn