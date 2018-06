Bỏng nặng do nướng cá mực bằng cồn

Nguyên nhân theo bệnh nhân kể lại là đã cùng 3 người bạn nướng mực bằng cồn. Do ngọn lửa có màu xanh trong, bệnh nhân tưởng đã tắt lửa, hết cồn đã đổ tiếp cồn vào khay khiến ngọn lửa bùng lên gây bỏng nặng và được đưa vào Khoa Cấp cứu. Ngày 24-6 các vết bỏng vẫn còn sâu rộng, có dấu hiệu hoại tử, băng thấm dịch.Trước đó, vào các ngày 1-6, 17-6 và 19-6 bệnh viện đều tiếp nhận các bệnh nhân bị bỏng lửa do nướng mực. Những bệnh nhân này bị bỏng lửa do cồn khiến thời gian điều trị lâu, tùy theo mức độ, diện tích bỏng khi khỏi thường để lại sẹo co rúm trên da.Để không còn tai nạn bỏng do cồn, cách tốt nhất là khi nướng mực, mọi người hãy cẩn thận, quan sát thật kỹ ngọn lửa. Nếu không thấy ngọn lửa (hết cồn) mới đổ tiếp cồn vào khay nướng rồi bật lửa mới không xảy ra cháy gây bỏng.

Theo An ninh thủ đô