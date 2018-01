Ca mổ 'ngoạn mục' cứu cụ ông 76 tuổi mắc nhiều bệnh khỏi liệt tứ chi

Ca mổ đã giúp cụ ông 76 tuổi vận động lại bình thường

Triệu chứng lâm sàng thường thấy của bệnh lý mà cụ ông mắc phải là tê các ngón tay, cẳng tay, bàn tay...



Hiện tại, bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực, tay dần hết đau, tứ chi dần hoạt động lại.





Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Cụ ông tích cực tập vật lí trị liệu để mau chóng vận động lại bình thường

Ngày 12/1, thông tin với báo chí, đại diện BV Trưng Vương cho biết BV này vừa phẫu thuật thành công cho một cụ ông 76 tuổi (ngụ TPHCM) bị liệt tứ chi khoảng một năm nay. Tình trạng ngày càng nặng khiến cụ ông không thể tự sinh hoạt, thậm chí là vận động nhẹ. PGS.TS Võ Văn Thành (Cố vấn đơn vị đột sống BV Trưng Vương) cho biết theo kết quả xét nghiệm, chẩn đoán cho thấy bệnh nhân này bị bệnh lý tủy sống cổ mạn do thoái hóa cột sống cổ cốt hóa dây chằng dọc sau, rễ thần kinh cổ và hẹp ống ống cổ. Các BS chỉ định phẫu thuật để trả lại khả năng sinh hoạt bình thường cho bệnh nhân.Tuy nhiên, theo BS Thành, vì cụ ông này đã có tiền căn bệnh huyết áp 60 năm, bệnh tiểu đường 20 năm, gout 30 năm và hiện đang chạy thận suốt 3 năm qua. Việc phẫu thuật tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Với mong muốn được đi lại bình thường, cụ ông vẫn kiên quyết phẫu thuật. Không may, trước khi ca mổ diễn ra, bệnh nhân lại bị té ngã. Cú ngã khiến cụ ông bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái. Do đó, ekip mổ đã cố gắng kiểm soát nghiêm ngặt về dinh dưỡng, huyết áp và nhịp tim để chuẩn bị cho ca mổ. “Việc chuẩn bị tốt sẽ giúp cuộc mổ diễn ra thuận lợi và bệnh nhân sẽ phục hồi tốt hơn sau phẫu thuật”, BS Hồ Nhựt Tâm – Trưởng Đơn vị cột sống BV Trưng Vương nhận định.Theo BS Tâm cho biết, ekip đã tiến hành sử dụng phương pháp phẫu thuật tạo hình bản sống Tateru Shira, giúp bộc lộ cột sống cổ lối sau rõ ràng hơn, từ đó bảo tồn các cơ bám gai cổ để hạn chế biến chứng sau phẫu thuật.

Yến Nhi