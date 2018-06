Cảnh báo: Nhiều 'thuốc bổ' nhái hàng xịn, chất lượng mập mờ

Vừa qua, đại diện Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI (địa chỉ: Thửa đất số 24, lô 06, khu 4.1CC, tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết họ hết sức bất ngờ và bất bình khi biết có một loạt các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được gắn mác do CVI thực hiện và chịu trách nhiệm chất lượng, dù họ không hề liên quan đến sản phẩm này.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thời gian qua, trên các website http://ehospital.vn/, http://voila-blog.com/, http://tacdungcuathuoc.net/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Heposal có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo khi được gắn nơi chịu trách nhiệm là Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CVI trong khi đại diện công ty này khẳng định không phải do công ty thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng. Bởi vậy, theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thì những sản phẩm trên sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cũng theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, qua phản ánh của báo chí, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành xác minh việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new của Công ty TNHH kinh doanh Thương mại và Dược phẩm Hà Thanh, có địa chỉ tại H25 Man Bồi Gốc Găng, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (sản xuất tại Chi nhánh Thái Bình ở nhà bà Nguyễn Thị Duyên, xóm 2, thôn Đại Lai, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Theo hồ sơ do Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Đội đã xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH kinh doanh Thương mại và Dược phẩm Hà Thanh, có cơ sở xác định đã có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new lưu thông trên thị trường mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng đã ban hành quyết định thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn đối với 3 lô sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng EXTRA KID; Cốm trắng da Skinfood Plus+; Trà hoa thảo mộc sâm đất. Đây là các sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng ZN (địa chỉ: 89/994E Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Trà thảo mộc hoa sâm đất và Cốm trắng da Skinfood Plus+ sản xuất trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; đồng thời 3 lô sản phẩm nêu trên đều vi phạm quy định về nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa.

Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đã gửi Công văn đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc thông tin tuyên truyền trên địa bàn để người tiêu dùng biết và không sử dụng sản phẩm chưa đăng ký bản công bố nêu trên; đồng thời tiến hành kiểm tra, thu hồi sản phẩm, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Oải Hương