Chết điếng nghe lý do chồng chưa cưới huỷ hôn

Việc cố gắng níu giữ để có một đám cưới hay chấp nhận lời từ hôn của chồng chưa cưới nhằm giải thoát cho cả chị và người đàn ông kia là việc riêng tư của chị và anh ấy. Nếu sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng chưa cưới từ hôn vì tình cũ giàu có muốn “quay lại“, chị thấy tình yêu dành cho anh ấy còn đủ mạnh, chị còn mong muốn sống chung trong 1 mái nhà với anh ấy thì chị nên mạnh dạn ngồi lại để phân tích, để khuyên nhủ, làm sao cho anh ấy thấy được tình cảm chân thành của chị mới có hi vọng cứu vãn được hạnh phúc chị ạ.

Một mình chị không thể giải quyết được thì chị nên trình bày vời bố, mẹ đôi bên để họ giúp chị đường đi, nước bước hợp lí, hợp tình mà níu kéo chồng chưa cưới trở về cùng chị.

Còn nếu chồng chưa cưới của chị quyết định lựa chọn một nửa kia của mình là người yêu cũ của anh ấy vì sẽ cho anh ấy cuộc sống đủ đầy, sung sướng thì chị cũng không nên nuối tiếc làm gì. Bởi dẫu cho chị có làm được đám cưới với anh ấy do áp lực gia đình hay bất kì một lí do nào khác thì sớm muộn gì anh ấy cũng tìm cách chia tay chị để được sống với người anh ấy đã chọn thôi. Bình tĩnh và nghị lực lên chị ạ, rồi chị sẽ tìm được hạnh phúc cho mình vì còn rất nhiều những người đàn ông tốt. Chúc chị may mắn và an lành trong cuộc sống.

Ngọc Hà