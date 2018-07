Trong nửa đầu năm nay, đã có 84,9 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 9,4 % so với cùng kỳ năm trước, với chi phí hơn 47.309 tỷ đồng (chiếm 51,91% dự toán Chính phủ giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước). Có 60/63 tỉnh thành chi vượt quỹ được sử dụng trong kỳ, trong đó có 13 tỉnh ước bội chi quỹ trên 200 tỷ (Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam…); chỉ 3 tỉnh thành cân đối được Quỹ BHYT là TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Khánh Chi