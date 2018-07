Choáng với bé 3 tuổi bị u quái ở buồng trứng

Mẹ bệnh nhi cho hay, cháu B.P.T. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói nên gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi đang mang khối u buồng trứng.Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhi T. có hình ảnh khối u dạng nang tiểu khung, đường kính gần 5cm. Bác sĩ Vũ Mạnh Hoàn, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, khối u thuộc dạng u quái buồng trứng (teratoma). Do khối u có kích thước lớn, tiểm ẩn nguy cơ gây xoắn, vỡ nên bác sĩ đã mổ nội soi, bóc tách khối u, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhi.

Trước đó Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng tiếp nhận bé T.P.A. (12 tuổi) nhập viện cấp cứu vì đau bụng vùng hạ vị. Người nhà cho biết thi thoảng bệnh nhi xuất hiện cơn đau nhưng gia đình nghĩ rằng bé bước vào tuổi dậy thì, mới xuất hiện kinh nguyệt nên chủ quan không đi khám. Kết quả siêu âm và chụp Xquang cho thấy buồng trứng trái có khối dạng nang bì, đường kính lên tới 8,6cm.

Trong quá trình phẫu thuật khối u, các bác sĩ phát hiện phần vòi và buồng trứng trái bị xoắn hai vòng khiến khu vực này bầm tím. Bên trong khối u được bóc tách từ buồng trứng của bệnh nhi A. còn chứa các mô tuyến bã, răng, tóc… hay còn gọi là u quái buồng trứng.

Theo bác sĩ Vũ Mạnh Hoàn cả hai bệnh nhi này đều may mắn vì phát hiện kịp thời, bảo tồn được buồng trứng. Bệnh viện Nhi T.Ư đã từng tiếp nhận không ít trường hợp do gia đình không biết, chỉ nghĩ trẻ bị đau bụng do rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh viện tuyến cơ sở không phát hiện được bệnh dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Khối u buồng trứng quá lớn hoặc bị xoắn lâu ngày có thể gây hoại tử và hậu quả, trẻ phải cắt một bên buồng trứng, ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe sinh sản sau này.

Trẻ sơ sinh cũng mắc u nang buồng trứng Bác sĩ Hoàn cho biết thêm, căn bệnh này còn đe dọa các bé gái từ khi mới sinh ra. Mỗi tháng, trung bình khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi T.Ư) phẫu thuật gần chục ca u nang buồng trứng ở trẻ em. Tỷ lệ trẻ dưới một năm tuổi phát hiện nang thanh dịch buồng trứng khá cao. Hầu hết các trường hợp này đều không chỉ định phẫu thuật mà tiếp tục theo dõi. Đa phần, các khối u có thể teo đi theo thời gian. Theo thống kê, khoảng 90% khối u được phát hiện ở trẻ là lành tính, nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo, cần cảnh giác với căn bệnh này và phẫu thuật khi đường kính khối u từ 5cm trở lên. Nếu để muộn, rất dễ xảy ra tình trạng xoắn cuống khối u, vỡ khối u, chèn ép các cơ quan xung quanh và biến thành u ác tính… Trong trường hợp này, các bác sĩ phải chỉ định cắt bỏ toàn bộ một bên buồng trứng. Trên thực tế, không dễ phát hiện u buồng trứng cho tới khi khối u phát tác. Thông thường, dấu hiệu nhận biết u buồng trứng khá mơ hồ. Bệnh nhân có thể đau ở vùng hạ vị, cơn đau gia tăng khi đã xảy ra tình trạng xoắn, hoặc vỡ nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, hoặc đau ruột thừa.

Thái Hà