'Chuyện ấy' với cầu thủ bóng đá: Nên hay không khi thi đấu World Cup?

Ở một cuộc chơi lớn như World Cup, mọi đội tuyển quốc gia đều khao khát sở hữu chiếc cúp danh giá chỉ xuất hiện 4 năm một lần và được cả thế giới tôn vinh. Mỗi quốc gia đã và đang áp dụng nhiều chiến lược để các cầu thủ của họ có được sức khỏe sung mãn nhất, đạt kết quả cao nhất trong thi đấu. Từ việc ăn ngủ, luyện tập hay chế độ đinh dưỡng của các cầu thủ luôn được chăm chút một cách tỷ mỉ, kỹ càng bởi các chuyên gia từ khi giải đấu bắt đầu đến khi họ kết thúc hành trình của mình. Vấn đề tình ái của các tuyển thủ cũng bị “săm soi” .

Đây là vấn đề còn tồn tại nhiều tranh cãi, người ta vẫn chưa thống nhất được liệu một cầu thủ bóng đá có nên "yêu" trong suốt 1 tháng thi đấu hay không? Liệu hoạt động phòng the có ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của cầu thủ trước một trận đấu hay không?

Panama cũng chính thức lên tiếng cấm "chuyện ấy" tại nơi tập trung của các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Panama Hernán Darío cho biết, ông muốn các cầu thủ của mình khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, chỉ có thể đạt được điều này nếu tránh xa chốn phòng the.

Một trong những tác động rõ nhất tới sức khỏe của các cầu thủ đá bóng khi ân ái trong quá trình thi đấu là thiếu ngủ, các chuyên gia cho biết, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất thi đấu. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học y Cologne cho thấy, sau khi "yêu" 2 giờ, hiệu suất hoạt động của cầu thủ sẽ giảm xuống. Nguyên nhân là do mức testosterone bị giảm thấp ở nam giới sau khi "yêu" sẽ dẫn đến giảm sự hưng phấn trong thi đấu.



Các vận động viên Olympic chia sẻ về chuyện thầm kín của mình, nhiều người cho biết họ kiêng kỵ tuyệt đối "chuyện vợ chồng" vào ngày trước hoặc 1 tuần trước khi thi đấu. Vận động viên quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại- Muhammad Ali còn "nói không với phòng the" 6 tuần trước một trận chiến lớn. Mỹ nhân vô dịch võ tự do Ronda Rousey cho biết, càng "yêu" cô càng đánh hay, đánh càng hăng.

Mỹ nhân vô dịch võ tự do Ronda Rousey

Đây còn là bí quyết giúp cô chiến thắng mọi giải đấu. Lý giải điều này, Rousey cho biết, ân ái giúp tăng lượng testosterone ở nữ giới, vì thế trước mỗi cuộc thi đấu, cô đều cố gắng yêu "càng nhiều càng tốt".



Đối với các vận động viên, dù có hay không, không phải ai cũng giống nhau, còn phụ thuộc vào trạng thái tâm trí của mỗi vận động viên. Nếu một vận động viên tin rằng tránh ân ái trước một cuộc đấu là quan trọng thì vận động viên đó nên thực hiện.

Nhưng nếu một vận động viên đang băn khoăn liệu chuyện yêu có ảnh hưởng tới thi đấu hay không, thì có một số bằng chứng khoa học cho rằng sẽ không ảnh hưởng, chỉ cần vận động viên không thức suốt đêm, lâm vào tình trạng thiếu ngủ....