Chuyện sex của các cầu thủ bóng đá dưới góc nhìn y học

Theo bác sĩ Trương Gia Bảo, chuyên gia nam học, trong khi tham gia tập luyện cũng như tham dự các giải đấu nếu các cậu thủ quan hệ tình dụcquá nhiều thì có nguy cơ làm giảm nồng độ testosterol từ đấy làm giảm sự săn chắc của khối cơ và sức mạnh của cơ xương khớp, dẫn đến làm giảm chất lượng trong quá trình đá bóng trên sân, cũng như có thể dẫn đến co rút cơ như “chuột rút’’.

Chuyện quan hệ tình dục của các vận động viên nói chung và các cầu thủ nói riêng là đề tài tranh cãi bấy lâu nay, nhất là trong dịp Vòng chung kết Bóng đá thế giới ( World Cup ) đang diễn ra trên đất nước Brazil. Việc cho phép hay không các cầu thủ được “giải quyết nhu cầu” của mình vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều, do vậy mỗi nơi áp dụng một kiểu.

Nơi cấm, chỗ thả

Theo một thống kê về việc có hay không cho phép các cầu thủ được phép quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra World Cup đã cho những con số hết sức thú vị. Trong số 32 đội bóng tham dự World Cup, có tới 9 đội cho phép, 4 đội cấm hoàn toàn, 4 đội cho phép quan hệ nhưng kèm điều kiện và 15 đội không công bố những thông tin này.

Cả những đội cho phép các cầu thủ của mình làm “chuyện ấy” và những đội nói không với sex đều có lý lẽ riêng của mình. Những huấn luyện viên cho phép đội bóng của mình thả ga bởi họ cho rằng quan hệ làm các cầu thủ thư giãn, điều này có tác dụng tốt với thể lực và sự tập trung trên sân đấu. Tuy nhiên việc cấm tuyệt đối việc “vui vẻ” ở một giải đấu tầm cỡ thế này cũng rất thuyết phục. Như nó sẽ làm các cầu thủ tốn sức lực hơn, cần phải giữ sức cho các cầu thủ, và nhiều khi sự “bí bách” sinh lý này còn khiến các cầu thủ thi đấu hăng hơn.

Trên tờ Toronto Sun, huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Mexico Miguel Herrera gửi tới các cầu thủ tham dự World Cup rằng: “Hỡi các chàng trai, hãy giữ nó trong quần của bạn”. Ông còn chia sẻ, nếu các cầu thủ của tôi không có khả năng kiềm chế trong vòng một vài tuần thì họ đã “không sẵn sàng để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp” và “chúng ta không đến đây để tiệc tùng”.

Bảng danh sách các đội bóng được phép hay bị cấm hoạt động tình dục

Các cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Neymar của Brazil đều chứng tỏ phong độ trong suốt năm qua ở câu lạc bộ trong khi vẫn duy trì những mối quan hệ với phụ nữ. Lionel Messi của Argentina được ví như một bằng chứng sống rằng quan hệ tình dục không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, anh đã có một năm thăng hoa nhất của sự nghiệp là năm 2012, cùng thời điểm anh và bạn gái của mình đã sinh ra một cậu bé trai.

Chuyện sex của các cầu thủ dưới góc nhìn y học

Theo bác sĩ Trương Gia Bảo, Tổng đài tư vấn Sức khỏe Việt, việc quan hệ tình dục là bản năng sinh lý của con người, khi bản năng này được thực hiện một cách bình thường và trong giới hạn thì sẽ làm cho tinh thần và thể chất con người đạt đến mức tốt nhất. Nếu kìm hãm hay để ức chế quan hệ tình dục lâu dài có thể làm cho tinh thần bị căng thẳng, từ đấy có thể dẫn đế hạn chế trong công việc.

Ngay các nghiên cứu trên thế giới, chưa có một bằng chứng nào cho thấy việc quan hệ tình dục sẽ làm giảm sút phong độ thi đấu của cầu thủ. Các chuyên gia nam học cho rằng, quan hệ tình dục thường liên quan đến hormon sinh dục ở nam giới là testosterol. Hormone testosterol có nhiều tác dụng khác nhau. Trong cơ thể testosterol có một phần chuyển thành dihydrotestosterol, cả testosterol và dihydrotestosterol đều gắn với thụ thể androgen ở cơ quan đích và phát huy tác dụng. Hormone này ngoài hỗ trợ trong hoạt động tình dục nó còn góp phần tạo khối cơ.

Bác sĩ Bảo cho rằng, cả 2 androgen (hormone sinh dục nam) ở trên đều có vai trò quan trọng trong đời sống tình dục là làm tăng ham muốn tình dục, tăng cường chức năng cương dương vật, duy trì độ cương của dương vật từ đó có tác dụng kéo dài thời gian xuất tinh. Mặt khác nó kích thích việc sản xuất tinh trùng. Nếu quan hệ tình dục nhiều thì nồng dộ testosterol này có xu hướng giảm trong thời gian ngắn.

Đối với hệ cơ bắp, do 2 androgen làm tăng khả năng đồng hóa do vậy làm tăng khối cơ và sức mạnh của cơ làm cho bắp cơ của nam giới to, săn chắc , các phản xạ cơ xương khớp linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

Vợ và bạn gái của các cầu thủ đội tuyển bóng đá Hà Lan bị chộp tại sân bay Schiphol ở Amsterdam ngày 12/7/2010. Hà Lan đã thua ở trận chung kết World Cup 2010 trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Theo bác sĩ Trương Gia Bảo, chuyên gia nam học Tổng đài tư vấn sức khỏe Việt, nếu các cầu thủ bị nghiêm cấm việc quan hệ tình dục trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tinh thần của các cậu thủ, từ đấy cũng có thể dẫn đến chất lượng thi đấu giảm. Từ góc nhìn y học, quan điểm cho rằng cấm quan hệ tình dục sẽ làm các cậu thủ thi đấu “ hăng” hơn là hoàn toàn sai lầm. Lý giải điều này, các chuyên gia nam học cho rằng, khi bản năng sinh lý của con người bị kìm hãm lâu dài nó sẽ có tác dụng ngược lại là làm cho tinh thần bị căng thẳng và khó tập trung, mặt khác có thể nó dẫn đến kích động, từ đấy có thể làm các cậu thủ bị mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế, thi đấu dễ va chạm và xung đột trên sân cỏ, Điều này chỉ nên gọi là thi đấu “ hăng” một cách thiếu kiểm soát, chứ hoàn toàn không phải là “hăng” có tính chất tích cực.

Việc mỗi đội bóng với những quan điểm riêng của các huấn luyện viên về chuyện “chăn gối” sẽ đưa ra những “chiến thuật’ riêng của mình để mang lại lợi ích tối đa cho đội tuyển là hoàn toàn hợp lý. Bác sĩ Trương Gia Bảo của Tổng đài tư vấn sức khỏe Việt cho rằng, nếu các cầu thủ quan hệ tình dục ngay trước trận đấu thì không có lợi, nhưng nếu cả quá trình tập luyện trước giải đấu kéo dài thì không nên nghiêm cấm hoàn toàn vì như vậy ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cậu thủ.

Theo Sức khỏe đời sống