Cô gái Nga bị... giun chạy lung tung trên mặt do muỗi đốt

Người phụ nữ 32 tuổi mà danh tính được giữ kín trong báo cáo xuất bản trên tạp chí The New England Journal of Medicine, đã ghi lại những nốt sưng ngẫu nhiên trên mặt mình với một loạt ảnh tự chụp trong hai tuần.



Vết sưng đầu tiên xuất hiện bên dưới mắt trái của cô, trước khi chạy lên phía trên mắt trái khoảng năm ngày sau đó. Mười ngày sau, môi trên của cô sưng lên rõ rệt. Theo báo cáo, các vết sưng ngứa và gây cảm giác nóng rát.



"Khám thực thể cho thấy vết sưng di chuyển nông ở mi mắt trên," các bác sĩ viết. “Một ký sinh trùng đã được cố định bằng kẹp và được phẫu thuật loại bỏ. Xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase đã xác định ký sinh trùng này là Dirofilaria repens, một loại ấu trùng giun ký sinh.



Theo báo cáo, ký sinh trùng này lây lan qua muỗi thường ở chó và động vật ăn thịt khác. Việc lây truyền sang người là rất hiếm.



Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy bỏ ký sinh trùng và nạn nhân được báo cáo là đã hồi phục hoàn toàn.

Theo Dân trí