Cô gái Nga tử vong vì bị truyền nhầm dung dịch ướp xác

Vừa tổ chức đám cưới, Ekaterina Fedyaeva đã phải vĩnh biệt gia đình vì một sai sót không đáng có. Theo New York Post, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Ulyanovsk. Ekaterina nhập viện để thực hiện một ca phẫu thuật đơn giản nhưng bị truyền nhầm dung dịch formalin chứa formaldehyde vốn dùng để ướp xác thay cho nước muối Suốt hai ngày, Ekaterina đau đớn dữ dội, lên cơn co giật rồi rơi vào hôn mê. Cô phải nhờ đến máy trợ thở và nhiều lần ngừng tim. Được chuyển tới bệnh viện ở Moscow, Ekaterina tỉnh dậy một lát rồi qua đời do suy đa tạng. Dù sử dụng tới 52 loại thuốc, đội ngũ y tế cũng không thể cứu sống nữ bệnh nhân.Túc trực bên con gái, mẹ Ekaterina là Galina Baryshnikova nghẹn ngào nhớ lại: "Hai chân con bé cứ rung lên. Nó lên cơn co giật, toàn thân run rẩy. Tôi đi tất, mặc áo, choàng chăn cho con bé nhưng không có tác dụng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra".Bà Galina cáo buộc y bác sĩ ở Ulyanovsk đã lơ là trách nhiệm và bỏ mặc Ekaterina suốt 14 giờ. "Không ai đến kiểm tra dù con bé đã tỉnh thuốc mê", người phụ nữ bức xúc. "Chúng tôi không hề biết đó là formalin. Giờ thì tôi đã hiểu dung dịch đó phá hủy cơ thể con từ bên trong".