Đánh giá chi tiết về công nghệ Plasma tại Việt Nam

Ứng dụng công nghệ Plasma trong y học Việt Nam

Plasma có phổ diệt khuẩn cực rộng nên rất hữu hiệu trong việc bất hoại vi khuẩn, ngăn chặn hình thành màng sinh học của vết thương mãn tính, tái tạo mạch máu và kích thích các tổn thương mau lành.

Ngoài ra, công nghệ Plasma còn được ứng dụng để điều trị các tổn thương cấp tính như vết bỏng, vết mổ, các vết loét do đái tháo đường, gút, do viêm nhiễm hoặc do corticoid. Trong thẩm mĩ, công nghệ này được dùng để điều trị trứng cá, nấm, chàm, nám…

Dao mổ Plasma - bước tiến vượt trội trong mổ Amidan và nạo VA cho bệnh nhi Việt Ở Việt Nam, viêm Amidan và viêm VA là căn bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 30% tổng các bệnh về Tai - Mũi - Họng. Tại các bệnh viện, nhiều phương pháp được áp dụng để cắt Amidan và nạo VA cho bệnh nhân như dùng thìa nạo Moure hoặc LaForce, dao điện đơn cực, microdebrider, coblator… Tuy nhiên, những phương pháp này đều không mang lại hiệu quả tối ưu vì có thể gây đau đớn, chảy nhiều máu và dễ biến chứng. Trong khi đó, dao mổ công nghệ Plasma được đánh giá là có ưu điểm vượt trội so với dao điện thông thường. Dao có thiết kế dẹt, thiết diện mỏng, có thể bẻ cong với đầu lưỡi dao siêu nhỏ giúp tiếp cận chính xác vị trí cần mổ. Nhờ vậy, bác sĩ sẽ thao tác nhanh gọn, rút ngắn thời gian phẫu thuật và hạn chế tối đa sự xâm lấn đến các khu vực xung quanh.

Dao mổ Plasma thế hệ mới có thể thực hiện phẫu thuật Amidan và nạo VA an toàn, ít xâm lấn cho bệnh nhi từ 14 tháng tuổi. Nhưng không phải loại dao Plasma nào cũng có chất lượng như nhau. Một số loại dao công nghệ cũ, được chỉ định chỉ dùng cho bệnh nhân trên 7 tuổi. Còn với dao mổ công nghệ Plasma hiện đại hơn, có thể áp dụng cho trẻ từ 14 tháng tuổi bởi những tính năng ưu việt như đảm bảo an toàn, ít xâm lấn, hồi phục nhanh... Chính vì vậy mà dao mổ Plasma thế hệ mới có giá thành tương đối cao. Hiện nay, một số bệnh viện đã sử dụng công nghệ dao Plasma trong phẫu thuật các bệnh lý về Tai – Mũi – Họng nhưng nhiều bệnh nhân phải dùng chung dao mổ để tiết kiệm chi phí. Vì vậy, khó có thể đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa trong và sau khi phẫu thuật. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những cơ sở y tế sở hữu hệ thống máy Plasma hiện đại nhất Việt Nam với dao mổ Plasma thế hệ mới nhất. Dao mổ này có thiết kế đầu lưỡi dao siêu nhỏ, kết hợp camera cản quang và có thể điều chỉnh linh hoạt nhiệt độ cắt từ 70 - 140 độ C, đảm bảo an toàn cho cả bệnh nhi từ 14 tháng tuổi.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc bệnh nhân mổ Amidan và nạo VA được điều trị bằng công nghệ Plasma hiện đại nhất với chi phí hợp lý nhất.

P.V