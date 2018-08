Danh sách 12 công ty dược 'dính' án phạt gần 700 triệu đồng

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết, căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ ngày 27/7-15/8/2018 Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 691.377.285 đồng.



Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.

1. Công ty Cổ phần đầu tư dược phẩm SUM



Địa chỉ: Tầng 11 tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe SumHevi trên website http://sumhevi.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2299/2015/ATTP-XNQC ngày 19/11/2015); Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe SumHevi trên website http://sumhevi.vn sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.



Số tiền phạt: 75 triệu đồng



2. Công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh



Địa chỉ: Số 10, ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lộc Cường Thần trên website http://loccuongthan.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo



Số tiền phạt: 35 triệu đồng



3. Công ty TNHH Dược phẩm 1110M



Địa chỉ: Số 116 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thận An Plus trên các website: thananplus.vn, http://benhditieunhieulan.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00355/2018/ATTP-XNQC ngày 13/4/2018 do Cục An toàn thực phẩm xác nhận)



Số tiền phạt: 25 triệu đồng



4. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Trí Tâm



Địa chỉ: Số 300 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Công trên website http://phucthancong.com và http://phucthancong.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Công trên website http://phucthancong.com và http://phucthancong.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh



Số tiền phạt: 85 triệu đồng



5. Công ty Cổ phần Dưỡng dược Bảo Sinh



Địa chỉ: Số 32 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo Dược Giảo Linh Sâm trên website http://duongduocbaosinh.com.vn mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo



Số tiền phạt: 35 triệu đồng



6. Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Gia



Địa chỉ: Số 40 biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tỏi đen Blaga trên website http://blaga.vn mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo



Số tiền phạt: 35 triệu đồng



7. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị y tế Bình Minh



Địa chỉ: Lô 99 Khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU trên website http://Bình mình kiểu.vn, nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Hồ sơ công bố kèm theo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 1720/2016/ATTP-XNCB ngày 21/01/2016; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00450/2016/XNQC-ATTP ngày 16/03/2016 của Cục An toàn thực phẩm xác nhận); Quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; Bán 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU (số lô: 010118; NSX: 020118; HSD: 020121) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; Bán ra thị trường 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU (số lô: 010118; NSX: 020118; HSD: 020121) không phù hợp quy định an toàn thực phẩm



Số tiền phat: 147.627.285 đông



8. Công ty TNHH dược phẩm Hải Linh



Địa chỉ: Số 119 phố Nguyễn Trãi I, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương



Sản xuất 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU (số lô: 010118; NSX: 020118; HSD: 020121) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Sản xuất 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU (số lô: 010118; NSX: 020118; HSD: 020121) không phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giá trị lô hàng vi phạm: 91.069.510 đồng



Số tiền phạt: 90 triệu đồng



9. Công ty TNHH Vương Mộc An



Địa chỉ: Số 9, Lô 5B, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm Tỳ Vương trên các website: http://www.tamtyvuong.com và vuongmocan.vn dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh



Số tiền phạt: 50 triệu đồng



10. Công ty TNHH Đông Nam dược Hoàng Anh



Địa chỉ kinh doanh: TT Đồng Xa, Số B10, ngõ 26 Đường Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội



Sản xuất 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà thảo mộc tăng cân Hoàng Anh và Trà thảo mộc giảm cân Hoàng Anh thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Buôn bán 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo dược tăng cân và Trà thảo dược giảm cân tan mỡ thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.



Số tiền phạt: 28 triệu đồng



11. Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh



Địa chỉ: H25 Man Bồi Gốc Găng, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new trên website http://duocphamhathanh.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; Bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new nhưng không có tiêu chuẩn công bố áp dụng



Số tiền phạt: 37.750.000 đồng



12. Công ty Cổ phần Đầu tư Akina Đông Á



Địa chỉ: Km 30 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, Huyên Thạch Thất, Thành phố Hà Nội



Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột tía tô Akina và Hoàn Xuân Thang trên các website: tiatoakina.vn và http://www.hoanxuanthang.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh



Số tiền phạt: 50 triệu đồng





Thái Hà