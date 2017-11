Facing The World mở rộng mạng lưới cứu trợ tại Việt Nam

Sự liên kết giữa 2 tổ chức Facing the World, Direct Relief cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam - thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông qua lễ công bố kí kết MOU ngày 16/11/2017 có ý nghĩa to lớn trong việc giúp các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận gần nhất, dễ dàng nhất tới các khu vực khó khăn tại Việt Nam: thường xuyên chịu ảnh hưởng của thảm họa, thiên tai, nghèo đói… nhằm cải thiện sức khỏe, cuộc sống những người dân tại đó. Trong tương lai, tổ chức Facing the World cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các thủ tục cũng như các hoạt động quyên tặng của tổ chức Direct Relief đến được Việt Nam.

Chương trình cũng sẽ quy tụ sự tham gia của lãnh đạo nhà nước, các chủ doanh nghiệp lớn là đối tác, nhà hảo tâm như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Công Ty Cổ Phần May Emerald, khách sạn The Ann...

Buổi lễ công bố ký kết lần này không chỉ là văn bản chính thức để các tổ chức từ thiện lớn trên thế giới được giúp đỡ, chung tay bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam mà còn tạo tiếng vang lớn đối với các doanh nghiệp, cùng nhau xây dựng làn sóng thiện nguyện trên toàn quốc.

Facing the World là tổ chức y tế thiện nguyện của Vương Quốc Anh được thành lập với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Trong hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Facing the World đã và đang góp phần rất lớn thay đổi cuộc sống của hàng nghìn em nhỏ bị dị tật tại Việt Nam. Và trong năm nay, Facing the World tiếp tục đóng góp một phần không nhỏ trong việc kết nối tổ chức cứu trợ trực tiếp quốc tế – Direct Relief về Việt Nam. Direct Relief là một trong những tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ được thành lập vào năm 1948. Sứ mệnh của Direct Relief là cải thiện sức khỏe và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi đói nghèo hoặc trong các tình huống khẩn cấp bằng cách cung cấp đồ dùng, các chất bổ sung dinh dưỡng, nguồn lực y tế thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe của họ. Direct Relief đã và đang cứu trợ cho hơn 72 quốc gia trên thế giới.

Ngọc Tuấn