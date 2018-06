Giảm giá 88 dịch vụ y tế do BHYT chi trả

Cụ thể, giá khám bệnh sẽ giảm 15-20% (tiền khám bệnh sẽ giảm từ 4.800 đến 5.900 đồng ở các hạng BV) giá khám tại BV hạng đặc biệt, hạng 1 giảm xuống chỉ còn 33.100 đồng; giá hiện nay là 39.000 đồng. Giá giường bệnh được ban hành thấp hơn đề xuất ban đầu; tăng tại các BV hạng đặc biệt và giảm ở các hạng còn lại. Giá ngày giường điều trị giảm từ 2 - 10% theo từng hạng BV. Cụ thể, giá giường điều trị hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tế bào gốc... tại bệnh viện hạng đặc biệt sẽ tăng lên 687.100 đồng; thấp hơn đề xuất ban đầu gần 64.000 đồng; giá hiện áp dụng là 677.100 đồng. Tại BV hạng 1 sẽ giảm từ 632.200 xuống còn 615.600 đồng. Giá ngày giường hồi sức cấp cứu, chống độc tại BV hạng 4 cũng giảm từ 226.000 xuống 221.200 đồng. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa.

Ngoài ra, giá một số dịch vụ chụp X-quang, chụp CT scanner cũng giảm. Đặc biệt, chi phí phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày từ hơn 4 triệu xuống còn 2,8 triệu đồng. Đáng chú ý là một số dịch vụ kỹ thuật giảm rất lớn như phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện giảm từ 3,6 triệu xuống còn 2 triệu đồng, phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF giảm từ 7,2 triệu xuống còn 3,6 triệu đồng, xét nghiệm Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert giảm đến 6 lần, nội soi tai mũi họng giảm hơn 2 lần.

Thông tư này cũng quy định các bệnh viện phải bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng; mỗi bàn khám không quá 65 lượt một ngày. Vượt quá con số này; cơ quan bảo hiểm xã hội chi thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh. Trong thời gian tối đa một quý, nếu vẫn còn tình trạng này thì bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy chỉ điều chỉnh một số dịch vụ (đa số là giảm giá) nhưng tác động lớn đến khả năng cân đối quỹ BHYT, vì đây là các dịch vụ sử dụng nhiều, điều chỉnh để giảm tần suất sử dụng. Chủ yếu là điều chỉnh giảm số lượt khám/bàn khám, công suất sử dụng máy móc, thiết bị, giường bệnh, nhất là các BV tuyến tỉnh, tuyến huyện tăng, do được đầu tư, nâng cấp, thông tuyến, người bệnh sử dụng nhiều hơn nên giảm được chi phí, nhiều loại vật tư, hóa chất giá giảm so với trước đây do hiệu quả của công tác đấu thầu.

Thái Hà